Verteidigungsminister Boris Pistorius wirbt in Kanada für eine „strategische Partnerschaft auf Augenhöhe“.

Es geht um einen Rüstungsauftrag im Wert von etwa 30 Milliarden Euro: Kanada wird in den kommenden Wochen über den Kauf von bis zu zwölf U-Booten entscheiden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wirbt in Ottawa dafür, dass ein deutsch-norwegisches Konsortium unter Führung von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) diesen Auftrag erhält. Es gehe um eine „strategische Partnerschaft“ mit Kanada. „Wir wollen Seite an Seite für Sicherheit im Nordatlantik, im hohen Norden und in der Arktis sorgen“, sagte Pistorius.

Auf der Rüstungsmesse CanSec in der kanadischen Hauptstadt Ottawa am Mittwoch sprach der Bundesminister mehrfach über die „strategische Partnerschaft auf Augenhöhe“, die ihm vorschwebt. Die kanadische Regierung – einschließlich Premierminister Mark Carney – hat signalisiert, dass die Entscheidung unmittelbar bevorsteht, ob TKMS mit der norwegischen Kongsberg Defence&Aerospace oder das konkurrierende südkoreanische Unternehmen Hangwa den Auftrag bekommen soll. Pistorius rechnet sich gute Chancen aus, dass TKMS den Auftrag für den Bau der nichtnuklearen U-Boote der Klasse 212 CD erhält. Der Minister geht davon aus, dass diese Entscheidung noch vor dem nächsten Nato-Gipfel fällt, der am 7. und 8. Juli in Ankara stattfinden wird.

Ein U-Boot-Geschäft würde gut zu den gegenwärtigen sehr engen Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada passen. Angesichts der Spannungen mit seinem südlichen Nachbarn USA fühlt sich Kanada stärker denn je mit Europa verbunden. Dieses Jahr steht im Zeichen der Feiern der vor 75 Jahren aufgenommenen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada. Dies würdigte Pistorius auf einem Festakt in der deutschen Residenz am Mittwochabend. Kanada und Deutschland seien Freunde, die sich gegenseitig vertrauen, und diese Freundschaft habe vor 75 Jahren begonnen, „als Versöhnung alles andere als garantiert war“. Kanadas Außenministerin Anita Anand sagte, die Bande zwischen Deutschland und Kanada seien stärker denn je. Kanada wisse, dass es in Deutschland bei kritischen Themen einen Partner habe.

„Kraftvolles Paket“

Kanada will seine bestehende Flotte von vier alternden U-Booten ersetzen. Mit einem Auftrag an TKMS würde sich Kanada einem Beschaffungsprojekt von Deutschland und Norwegen anschließen. Diese haben bereits zehn U-Boote in Auftrag gegeben. Nun könnte Kanadas Auftrag für zwölf Boote hinzukommen. Gemeinsam würde man dann „die größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte bauen, ein echtes Asset auch für die Nato“, sagte Pistorius – „eine trilaterale Flotte mit bis zu 24 U-Booten“. Pistorius unterstrich auch die wirtschaftliche Bedeutung dieses potenziellen Auftrags. Mark Carney hatte immer wieder betont, dass sein Land von solchen Geschäften auch wirtschaftlich profitieren müsse. Pistorius nannte das TKMS-Angebot ein „kraftvolles Wirtschaftspaket“. Die kanadische Industrie soll in die Wartung und langfristig in die Produktion eingebunden werden, was in Kanada Tausende Arbeitsplätze schaffen soll. TKMS hat mit mehreren kanadischen Firmen hierzu Vereinbarungen getroffen.

Alle Boote sollen baugleich und interoperabel sein. Selbst die Besatzungen könnten ausgetauscht werden. Die Boote sollen Tarnkappeneigenschaften haben und vom Gegner nur schwer geortet werden können. Die Wartung der kanadischen Booten könnte auf Werften in Halifax an der Atlantikküste und in Esquimault auf der Vancouver-Insel an der kanadischen Pazifikküste erfolgen. Die Schiffe sollen tauglich für arktische Gewässer sein, was für Norwegen und Kanada als arktische Staaten von großer Bedeutung ist.

Kanadas Premierminister betont immer wieder, dass bislang 80 Prozent eines jeden Dollar, den Kanada für Verteidigung ausgibt, in die USA gehen. Die Carney-Regierung zeigt nun, dass das Land nicht nur im Handel, sondern auch bei Militärinvestitionen und Rüstungskäufen diversifizieren und im eigenen Land produzieren will. Am Mittwoch gab Carney bekannt, dass sein Land mit dem schwedischen Unternehmen Saab Verhandlungen aufgenommen hat, dessen Aufklärungsflugzeug GlobalEye zu kaufen. Das Flugzeug soll auf Basis eines Jets von Bombardier in Toronto gebaut werden. Zudem überprüft Kanada zur Zeit eine frühere Entscheidung, 88 Kampfflugzeuge vom Typ F-35 von Lockheed Martin in den USA zu kaufen. Konkurrent ist hier Schwedens Saab mit dem Mehrzweckkampfflugzeug Gripen.