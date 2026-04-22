Der Verteidigungsminister hat seine Militärstrategie vorgestellt. Das Ziel: Bis 2039 soll Deutschland die stärkste und modernste Armee Europas haben.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lässt an diesem Mittwochmorgen keinen Zweifel daran, dass es aus seiner Sicht eine ganz besondere, ja vielleicht sogar historische Pressekonferenz ist, zu der er in den großen Stauffenberg-Saal geladen hat. Die internationale Rechtsordnung werde so sehr infrage gestellt, „wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, sagte Pistorius. „Die Welt ist unberechenbar geworden und ja, man muss es so sagen, gefährlich.“ Das zeige nicht nur der Ukraine-Krieg, das zeigten auch die Ereignisse der vergangenen vier Monate: Grönland, Venezuela, Iran, die Lage im Mittleren Osten.

In dieser historischen Lage muss Deutschland, das ist die Botschaft des Ministers, sich in Stellung bringen. Auch militärisch. Was genau das bedeutet, hat Pistorius jetzt in einer „Militärstrategie“ festgehalten. Der „ersten in der Geschichte der Bundesrepublik“. Wieder so eine historische Einordnung.

„Kompass für die kommenden Jahre“

Diese Strategie soll Antworten geben auf die sicherheitspolitische Lage, schreibt Pistorius im Vorwort der Zusammenfassung. „Sie dient der Truppe als Kompass für die kommenden Jahre. Sie beschreibt die Bedrohungslage. Sie definiert Prioritäten und sie legt fest, wie die Bundeswehr im Bündnis abschreckt – und insbesondere: wie sie kämpft, wenn es nötig ist.“

Wie genau das aussieht, das weiß nur ein relativ enger Kreis. Ein „lebendes Dokument“ sei die Strategie, so Pistorius weiter. Sie werde ständig weiterentwickelt, spätestens alle fünf Jahre gebe es eine Revision. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde ein 36-seitiges Dokument mit vielen Bildern. Die eigentliche Strategie sei geheim, so Pistorius, zu viele strategische Informationen. „Sonst könnten wir Wladimir Putin auch direkt in unseren E-Mailverteiler aufnehmen.“

Doch auch die Zusammenfassung ist aus mehreren Gründen sehr eindrücklich. Zum einen, weil aus ihr sehr klar hervorgeht, wer der Feind ist, gegen den man sich in Stellung bringt. „ Russland schafft die Voraussetzungen für einen Krieg gegen die Nato und führt bereits jetzt hybride Operationen gegen die Mitgliedsstaaten der Allianz durch“, heißt es da. Russland stelle „auf absehbare Zeit die größte unmittelbare Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Deutschland und im euroatlantischen Raum dar“.

Zum anderen zeichnet sie auch ein sehr plastisches Bild von der Bedrohung, die man im Verteidigungsministerium sieht. Von einem „entgrenzten“ Krieg, der auf „Staat, Wirtschaft und Bevölkerung“ ziele, in dem auf bislang allgemein anerkannte ethische Grundsätze kein Verlass mehr sei.

Das Ziel der Strategie: Die „stärkste konventionelle Armee Europas“ bis 2039. Er soll in drei Phasen erreicht werden. Bis 2029 soll die Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit maximiert werden. In einem zweiten Schritt (bis 2035) soll es auf „allen Dimensionen“ Fähigkeitszusätze geben, sodass man in einem dritten Schritt bis 2039 „technologisch überlegene Streitkräfte“ vorweisen kann.

Ohne Aufwuchs geht es nicht

„Der Aufwuchs ist der wesentliche Schlüssel für die Maximierung unserer Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit“, sagte Pistorius. Die Bundeswehr soll laut Staatssekretär Nils Hilmer bis dahin auf 204.000 Soldatinnen und Soldaten und 140.000 Reservisten angewachsen sein, das Langfristziel sind 265.000 in der aktiven Truppe (aktuell 185.000) und 200.000 in der Reserve (aktuell 40.000).

Eingebettet ist die Strategie in die „Gesamtkonzeption militärische Verteidigung“. Aus der Strategie leitet sich etwa das neue (und ebenfalls geheime) Fähigkeitsprofil der Bundeswehr ab. Man wolle in Zukunft zuerst definieren, was die Truppe können muss, so Generalinspekteur Carsten Breuer. Dann entscheide man sich für einen Weg, der zu diesem Fähigkeitsziel führt. Der Ansatz werde die Beschaffung grundsätzlich ändern, heißt es aus Verteidigungskreisen. In Zukunft werde es erst in zweiter Linie darum gehen, welche Waffensysteme man anschaffen möchte.

Beispielhaft für nationale Fähigkeitsziele angeführt werden „Abwehr von Bedrohungen aus der Luft“ und „Informationsüberlegenheit und Erhöhung der Informationsgeschwindigkeit“ genannt.

„Gibt noch viel zu tun“

„Wir freuen uns, dass das Verteidigungsministerium mit der Gesamtkonzeption ein umfassendes Konzept erstellt hat, um dem gestiegenen Bedrohungspotenzial insbesondere durch Russland zu begegnen“, sagte SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller. Mit dem Fähigkeitsprofil und den militärstrategischen Vorgaben erhalte die Truppe „einen verbindlichen Plan, wie Deutschland sich in der neuen sicherheitspolitischen Lage militärisch positioniert und den dafür notwendigen Aufwuchs ausgestalten will“.

Und auch der Minister ist mit sich an diesem Tag sehr zufrieden. „Wir haben viel erreicht, aber klar ist auch, es gibt noch viel zu tun“, sagte er. „Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand und Toleranz nicht mehr selbstverständlich sind, sondern dass sie verteidigt werden müssen. Das heißt, wir müssen sie verteidigen.“