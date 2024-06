Die Bundesregierung verspricht, die Einwanderung dringend benötigter Fachkräfte zu erleichtern. Eine Kölner Spedition will nicht länger warten. Ausgerechnet in den Krisenstaaten Kongo und Burkina Faso macht sie sich selbst auf die Suche.

Der Anruf kam vor einigen Monaten, als Ichaka Badayara gerade eine Vorlesung an der Universität in Ouagadougou hatte. Ein Freund war dran. Eine deutsche Spedition wolle nach Burkina Faso kommen, um Lkw-Fahrer anzuwerben, erzählte er: „Das wäre doch was für dich.“

Der junge Mann, 21, zögerte nicht und reichte seine Unterlagen für das Auswahlverfahren ein. Mit Erfolg. Badayara gehört zu den 18 erfolgreichen Kandidaten der Kölner Spedition Emons, die in einigen Tagen für ihre dreijährige Ausbildung zum Lastkraftwagen-Fahrer nach Deutschland reisen werden. Das Visum ist bewilligt, alle Genehmigungen der deutschen Behörden liegen vor. „Für mich ist das ein Traum, den ich schon als Kind hatte“, sagt Badayara überschwänglich am Telefon, in beachtlich gutem Deutsch.

Was für ihn ein Traumberuf ist, kommt für die meisten jungen Menschen in Deutschland gar nicht mehr infrage. In kaum einer Branche ist die Personalnot so ausgeprägt wie bei den Speditionen. Allein 100.000 Lkw-Fahrer fehlen. Firmen werben vergeblich in Schulen um Nachwuchs, auch im osteuropäischen Ausland ist das Interesse denkbar gering; die Konkurrenz aus anderen Industrienationen ist zudem groß.

Legale Migrationswege

Das Problem des Fachkräftemangels könnte für die deutsche Wirtschaft bald zur größten Bedrohung werden, warnen Arbeitgeberverbände. Entsprechend gehört das Thema auch zunehmend zum Reisegepäck bei Afrika-Reisen deutscher Minister. Im vergangenen Jahr reisten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) jeweils nach Ghana.