Strafbefehl wegen Beleidigung von Kanzler Merz. Ist jetzt die Meinungsfreiheit in Gefahr?

Was darf man heutzutage überhaupt noch sagen? „Lackaffe“ gehört nicht dazu, wenn damit Bundeskanzler Friedrich Merz gemeint ist. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn jedenfalls sieht darin eine Beleidigung gegen eine Person des politischen Lebens, weshalb sie einen Strafbefehl beantragte, den das Amtsgericht Heilbronn auch erließ. Man sei zu dem Schluss gekommen, „dass in diesem Fall kein sachlicher Zusammenhang mit dem politischen Wirken bestand, sondern die Ehrverletzung im Vordergrund stand“, erklärte eine Sprecherin. Der Strafbefehl ist nicht rechtskräftig, es wurde Einspruch eingelegt.

Anlass des Verfahrens war nach früheren Angaben der Behörden einer von fast 400 Kommentaren unter einem Facebook-Post der örtlichen Polizei anlässlich eines Besuchs des CDU-Politikers im Oktober in Heilbronn. Bei 38 Beiträgen prüfte die Staatsanwaltschaft im Nachgang, ob sie strafbar sind. In dem Facebook-Post ging es seinerzeit um ein Flugverbot, das im Zuge des Kanzlerbesuchs verhängt worden war.

Einsatz gegen Hass und Hetze ein zweischneidiges Schwert

Anders als beim „Lackaffen“ hatte die Staatsanwaltschaft die Bezeichnung von Merz als „Pinocchio“ nicht beanstandet. Sie stellte ein entsprechendes Verfahren ein, „weil es sich hierbei um eine von der Meinungsfreiheit gedeckte und damit zulässige Machtkritik handelt“, wie sie im Frühjahr mitteilte. Die Ermittlungen hatten den Urheber, einen Rentner, berühmt gemacht.

Das Vorgehen der Behörden nach Äußerungen im Internet erhitzt immer wieder die Gemüter. Der Einsatz gegen Hass und Hetze online ist ein zweischneidiges Schwert. Kritiker sehen eine übergriffige Justiz am Werk und die Meinungsfreiheit in Gefahr. Problematisch ist: Der 2021 eingeführte Paragraf 188 stellt Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung speziell von Politikern unter höhere Strafe. Das lässt sich angesichts einer zunehmenden Verrohung mit dem Schutz demokratischer Strukturen durchaus begründen, wird aber auch als ein Sonderrecht für jene Mächtigen wahrgenommen, die selbst scharfe Kritik eigentlich aushalten müssten.

Staatsanwaltschaften und Gerichte sind dann, wie in Heilbronn, mit dem komplexen Äußerungsrecht konfrontiert: Was ist noch erlaubt, was geht zu weit? Eine andere Frage ist zuvor bei den Internetkommentatoren leider meist unter den Tisch gefallen: Was sollte man im Sinne zivilisierter Umgangsformen besser mal nicht sagen?