Auf den Philippinen fand am Montag die Präsidentschaftswahl statt. Interessant ist dabei auch, dass die Dynastie Marcos bei dieser Wahl eine Wiederauferstehung feierte.

Die Familie des früheren Diktators Ferdinand Marcos wurde 1986 aus dem Land getrieben – der Machthaber Ferdinand und seine Ehefrau Imelda mussten nach Hawaii flüchten. 36 Jahre danach mischt ihr Sohn Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. (oder kurz: BBM) jedoch wieder in der Politik des Inselreichs mit.

Jahrzehntelang hatte das Marcos-Regime auf den Philippinen schamlos das Volk geknechtet. Aber viele junge Wähler – und davon gibt es auf dem Inselstaat mit 110 Millionen Einwohnern sehr viele – können sich daran nicht erinnern. Beziehungsweise: Es wurde ihnen verschwiegen oder es ist einfach in Vergessenheit geraten. Ferdinand Marcos Jr. jedenfalls hat die Vergangenheit verklärt; er spricht von einem „goldenen Zeitalter“.

Tausende Paar Schuhe

Zur Erinnerung: Nachdem der mittlerweile verstorbene Ferdinand und die heute 92 Jahre alte Imelda Marcos einst vor allem mit Mord, Folter, Kleptokratie und dem spurlosen Verschwinden politischer Gegner von sich reden gemacht hatten, wurden in den Schränken des Malacañang-Palastes, in dem der Marcos-Clan hauste, nach der Flucht des Präsidentenpaares Hunderte Handtaschen und Abendroben sowie Tausende Paar Schuhe gefunden.

Dazu passt, dass nun an der Seite von Marcos Jr. keine Geringere fürs Vizepräsidentenamt kandidierte als Sara Duterte-Carpio (43). Sie ist die Tochter des umstrittenen Noch-Amtsinhabers Rodrigo Duterte. Der darf nach sechs Jahren nicht erneut antreten. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird, ist sein brutaler Kampf gegen die Drogenkriminalität mit Tausenden Toten. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt gegen ihn.