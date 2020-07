Schon in wenigen Tagen werden sich Einreisende nach Deutschland einem Corona-Test unterziehen müssen, wenn sie aus einem Risikoland kommen. Die entsprechende Verordnung lässt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derzeit erarbeiten.

Was sind die rechtlichen Grundlagen der Testpflicht?

Der im Zuge der Corona-Krise neu geschaffene Paragraf 5 des Infektionsschutzgesetzes sieht besondere Kompetenzen des Bundes für den Fall vor, dass der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ feststellt. Dies war Ende März geschehen. Zu den Maßnahmen, die das Gesundheitsministerium in dem Fall anordnen kann, gehören auch ärztliche Untersuchungen. Anders als bei den meisten anderen Corona-Maßnahmen wie etwa Ausgangssperren entscheiden darüber nicht die Länder, sondern das Bundesgesundheitsministerium. Es war bezweifelt worden, dass sich aus der derzeitigen Fassung des Infektionsschutzgesetzes eine Testpflicht ableiten lässt. Schließlich ist der von vielen als unangenehm empfundene Abstrich im Rachen, der für die Tests erforderlich ist, ein erheblicher Eingriff in die Freiheitsrechte, wenn er vorgeschrieben wird.

Für wen gilt die Testpflicht?

Sie gilt für Einreisende aus Ländern, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet einstuft. Das sind derzeit rund 140 Staaten. Dazu gehören Brasilien, die USA, die Türkei und Balkanländer wie Serbien oder Bosnien-Herzegowina. Als einziges EU-Land steht derzeit Luxemburg auf der Liste, doch das könnte sich ändern. Das Auswärtige Amt rät seit Dienstag von Reisen in die nordspanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra ab. Als Risikogebiet sind diese Gebiete bislang aber nicht eingestuft, deshalb greift nach derzeitigem Stand auch die Testpflicht nicht. Betroffen von der Testpflicht sind nicht nur Urlauber, sondern auch alle anderen Reisenden, die etwa von einem Familienbesuch zurückkehren. Für Pendler wird die Testpflicht nicht gelten.

Wer bezahlt die Tests?

Für die Reisenden werden sie auf Fall kostenlos sein. Wer letztlich dafür aufkommt, ist noch nicht geklärt.

Ab wann gilt die Testpflicht und wie wird sie umgesetzt?

Die angekündigte Verordnung könnte schon in wenigen Tagen kommen. Dann wird es insbesondere an den Flughäfen Teststationen geben – aber auch an den Grenzübergängen für Autofahrer und Bahnreisende. Für die konkrete Umsetzung der Testpflicht sind die Länder zuständig.