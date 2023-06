Fünf Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland. Was sich durch das am Samstag in Kraft tretende Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz ändert.

Höhere Beiträge für die Pflegeversicherung:

Der allgemeine Beitragssatz steigt von 3,05 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns. Davon trägt der Arbeitgeber die Hälfte. Die Aufschläge für Kinderlose werden gleichzeitig von 0,35 auf 0,6 Prozentpunkte erhöht. Sie müssen diesen Aufschlag alleine zahlen, der Arbeitgeber ist nicht beteiligt.

Wer mehrere Kinder hat, soll wiederum ab dem zweiten bis zum fünften Kind unter 25 Jahren pro Kind 0,25 Beitragssatzpunkte weniger zahlen. Dies geht auf eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zurück, kinderreiche Familien zu entlasten.

In Zahlen: Eltern mit einem Kind zahlen 3,4 Prozent ihres Bruttoeinkommens in die Pflegeversicherung ein. Eltern mit zwei Kindern zahlen 3,15 Prozent, mit drei Kindern 2,9 Prozent, mit vier Kindern zahlen sie 2,65 Prozent und mit fünf und mehr Kindern 2,4 Prozent. Bei einem Bruttoeinkommen von 2500 Euro beträgt der Beitragsunterschied zwischen Eltern mit einem Kind zu Eltern mit fünf Kindern 25 Euro im Monat. Die Ermäßigung nach Kinderzahl gilt jeweils für beide Eltern.

Mehr Kostenbeteiligung bei stationärer Pflege:

Für Menschen im Pflegeheim sollen die sogenannten Leistungszuschläge um fünf bis zehn Prozentpunkte angehoben werden. Diese Zuschläge werden von der Pflegekasse an das Pflegeheim gezahlt, um den von den Pflegebedürftigen selbst zu tragenden Eigenanteil zu dämpfen. Die Eigenanteile waren in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Leistungszuschläge fallen umso höher aus, je länger jemand im Pflegeheim lebt.

Mehr Geld für die häusliche Pflege:

Das Pflegegeld soll zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent steigen. Dieses Geld bekommen Pflegebedürftige, die zu Hause ehrenamtlich versorgt werden – in der Regel von Angehörigen. Gleichzeitig werden auch die ambulanten Sachleistungsbeträge um fünf Prozent angehoben.

Entlastungsbudget für Vertretungen:

Kurz vor Verabschiedung des Gesetzes einigten sich die Koalitionsfraktionen noch auf ein Entlastungsbudget. Dieses dient dazu, Ersatz für Pflegende zu finanzieren, wenn diese verhindert sind oder eine Auszeit brauchen. Das Entlastungsbudget beträgt nächstes Jahr für Eltern pflegebedürftiger Kinder 3386 Euro. Ab 2025 soll es für alle Betroffenen gelten und 3539 Euro betragen.

