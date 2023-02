Private und gemeinnützige Träger klagen darüber, dass sie sich Neubauten und Gebäudesanierungen ihrer Betreuungseinrichtungen kaum noch leisten könnten. Auf die Heimbewohner kommen steigende Beiträge zu.

Vielen Pflegeheimen in Deutschland fehlt das Geld für Investitionen, etwa in energetisch bessere Gebäude oder weniger energieintensive Heizungen. Dafür haben andere ein Geschäftsmodell für sich entdeckt: In den vergangenen Jahren haben börsennotierte Konzerne und Investitionsfonds neue Gebäude gebaut, um sie dann an Pflegeeinrichtungen zu vermieten. Dabei sollen hohe Mieteinnahmen den Investoren zweistellige Renditen bescheren, beobachtet der evangelische Fachverband für Altenarbeit und Pflege (Devap).

Auch Andreas Wedeking, Geschäftsführer des Altenhilfe-Fachverbandes der Caritas, kritisiert: „Heuschrecken ziehen aus Pflege-Immobilien viel Geld ab.“ Allerdings scheint die allgemeine Krise nun auch die Bautätigkeit der privaten Investoren gebremst zu haben. „In den vergangenen Jahren haben niedrige Zinskonditionen und der Druck von privaten Geldanlegern viele Bauvorhaben begünstigt“, sagt Devap-Geschäftsführerin Anna Leonhardi. Das habe sich geändert. Zumindest vorerst gehe das Interesse an Investitionen in den Pflegesektor zurück.

Es fehlt an Pflegekräften

Aufgrund der Alterung der deutschen Bevölkerung gibt es einen großen Bedarf an professioneller Pflege und zusätzlichen Heimplätzen. Dem „Pflegeheim Rating Report 2022“ zufolge müssten bis 2040 bauliche Neu- und Re-Investitionen in den stationären Einrichtungen in Höhe von 81 bis 125 Milliarden Euro getätigt werden.

Doch zugleich fehlt es an Pflegekräften, die in diesen Gebäuden arbeiten würden. Der eigentlich „limitierende Faktor ist der Fachkräftemangel“, sagt Leonhardi. Unter diesen Umständen machten Bau-Investitionen wenig Sinn. Das gelte jedoch nicht nur für Firmen, denen Rendite wichtig sei, sondern auch für die herkömmlichen Modelle. In diesen investieren Wohlfahrtsträger wie Caritas, Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt selbst. Die Kosten holen sie sich wieder über den Pflegesatz und den Investitionskostensatz zurück, die sie mit den Pflegekassen und den Sozialbehörden aushandeln. Wenn diese Refinanzierung nicht gesichert ist, investieren die Träger nicht.

Erhöhte Insolvenzgefahr

Der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen (BPA) weist überdies darauf hin, dass Pflegebetriebe nur dann investieren könnten, wenn sie ausreichend Rücklagen gebildet hätten. Das sei jedoch immer seltener der Fall. Denn die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime habe sich seit 2016 kontinuierlich verschlechtert und sei nun sehr angespannt.

Im Jahr 2019 befanden sich dem Pflegeheim-Rating-Report zufolge rund 20 Prozent der Einrichtungen im „roten Bereich“ – für sie besteht eine erhöhte Insolvenzgefahr. Schrieben 2016 noch zehn Prozent der Pflegeheime einen Jahresverlust, waren es laut der Studie im Jahr 2019 bereits 26,5 Prozent.

Zur Misere der Pflegeheimbetreiber kommt hinzu: Die staatliche Förderung von Investitionen ist stark zurückgegangen, wie eine Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums ausweist.

Im Umlageverfahren weitergegeben

Der Rückzug des Staates aus der Investitionsförderung hat unerfreuliche Folgen für die Pflegebedürftigen (und deren Angehörige): Die Heimbewohner müssen die Kosten tragen. Die Baukosten werden nach einem Umlageverfahren an die Heimbewohner weitergegeben. Investitionen seien nur noch durch eine permanente Erhöhung der Eigenanteile der Bewohner möglich, klagen Caritas und Diakonie.

Deshalb fordern die kirchlichen Wohlfahrtsverbände eine verbindliche Obergrenze für die individuellen Pflegekosten: Niemand solle mehr als 700 Euro im Monat bezahlen müssen. Die Entlastungen für die Bewohnerinnen und Bewohner seien aus Steuermitteln aufzubringen.