Immobile Pflegebedürftige, die zu Hause leben, wissen noch nicht, wann sie mit dem Impfen an der Reihe sind. Die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste müssen sich selbst um ihre Impftermine kümmern. Und was ist mit den osteuropäischen Kräften, die Senioren zu Hause betreuen?

Pflegebedürftige zu Hause: Vertröstet auf irgendwann

Jolande S. ist 87 Jahre alt, nach einem schweren Schlaganfall seit vier Jahren ans Bett gefesselt. Die alte Frau wird zu Hause versorgt – von ihrer Tochter und zwei polnischen Pflegekräften, die sich alle drei Monate abwechseln. Dazu kommt einmal am Tag noch der ambulante Pflegedienst. Die Familie hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Mutter und die beiden Pflegekräfte vor einer Infizierung mit dem Coronavirus zu schützen. Jetzt, da der erste Impfstoff verfügbar ist, hoffte die Familie zunächst, dass auch die betagte Seniorin und die polnischen Helferinnen umgehend geimpft werden. Stattdessen traf ein Brief aus Mainz ein, unterschrieben von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Darin findet sich der Passus: „Wenn Sie über 80 Jahre alt oder älter sind und bettlägerig, nehmen Sie oder eine Sie betreuende Person Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf. Bitte klären Sie mit ihm, wie die niedergelassenen Ärzte Sie mit einer Corona-Schutzimpfung in Ihrem Zuhause bei einem Besuch versorgen können.“ Doch die Hausärzte haben keinen Impfstoff. Viele Familien fühlen sich mit einer solchen Ankündigung im Stich gelassen.

4,13 Millionen Menschen sind nach der jüngsten Statistik des Statistischen Bundesamtes pflegebedürftig, heißt, sie erhalten Leistungen der Pflegeversicherung. 80 Prozent der Pflegebedürftigen, das entspricht 3,31 Millionen Menschen, werden zu Hause gepflegt, 2,3 Millionen überwiegend durch Angehörige. Weitere 980.000 werden mit oder vollständig durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste versorgt.

Osteuropäische Hilfskräfte: Nicht auf dem Radar

Für viele Familien sind sie in der Pflege und Betreuung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen nicht mehr wegzudenken: die Frauen aus Osteuropa. Viele wählen diese Lösung, damit Mutter, Vater oder Ehepartner in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Die Nachfrage nach privaten Haushalts- und Pflegekräften ist laut Vermittlungsagenturen während der Pandemie noch gestiegen. Zum einen wegen des Aufnahmestopps in manchen Pflegeheimen, zum anderen aus der Angst heraus, den Angehörigen aufgrund der Pandemie in einem Heim nicht mehr besuchen zu können. Was im Frühjahr 2020 deutschlandweit der Fall war. Auf viele Pflegerinnen aus Osteuropa war in dieser Zeit Verlass. Das ist auch ein Fazit aus dem Forschungsprojekt des Deutschen Zentrums für Integration- und Migrationsforschung in Berlin, das sich besonders mit Frauen aus Polen befasste, die in deutschen Haushalten von Senioren arbeiten: Dieses grenzüberschreitende Betreuungssystem habe selbst in dem Zeitraum funktioniert, in dem die Grenzen zwischen Deutschland und Polen geschlossen waren. Nun wünschen sich die Familien, dass die Frauen in ihren Haushalten ebenfalls schnell eine Impfdosis erhalten, um sich selbst, die Senioren und andere Familienangehörige zu schützen.

Aber wie? Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium verweist auf die Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung, und auf Paragraf 3 „Schutzimpfungen mit hoher Priorität“. Diese gilt gemäß Ziffer 3 auch für „eine enge Kontaktperson“ von pflegebedürftigen Personen. Dazu kann der Betroffene die osteuropäische Hilfe bestimmen.

Schätzungsweise 300.000 Pflegekräfte aus Osteuropa pflegen in deutschen Haushalten – legal oder illegal. Einige sind direkt bei den Privathaushalten angestellt und versichert. Andere werden etwa über polnische Zeitarbeitsfirmen und deutsche Agenturen in die Haushalte entsandt. Dann gibt es Hilfspflegekräfte, die offiziell nur zeitweise im Haushalt beschäftigt sind, sich aber meist doch rund um die Uhr kümmern. Und es existieren Schwarzarbeitsverhältnisse.

Ambulante Pflegedienste: Durchs Raster gefallen

Tagaus, tagein kümmern sich ambulante Pflegekräfte um kranke, oft hochbetagte Menschen, die zu Hause leben. „Wir stehen ständig unter Druck und haben Angst, jemanden anzustecken“, beschreibt Sabine Pfirrmann die Gefühlslage ihrer Mitarbeiterinnen. Pfirrmann leitet die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen mit 200 Angestellten, davon 150 in der Pflege. Sie kümmern sich auch um Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind.

Vier Pflegekräfte wurden bislang positiv getestet, sagt die Geschäftsführerin. „Aber das Virus hat sich in unserem Bereich nicht weiterverbreitet. Das hängt auch mit der hohen Disziplin der Mitarbeiter zusammen“, lobt sie. Trotzdem wäre es gut, wenn die Pflegebedürftigen schnell geimpft werden könnten. Pfirrmann kennt die Ungeduld mancher bettlägerigen Patienten. Denn es ist noch völlig offen, wann sie mit der Impfung an der Reihe sind.

Können dann wenigstens die ambulanten Pflegekräfte schneller geimpft werden? Das würde Sabine Pfirrmann sehr begrüßen. Aber derzeit muss sich jede Pflegerin selbst über die allgemeine Hotline oder die entsprechende Internetseite anmelden. Also dann einen digitalen Fragebogen ausfüllen und abschicken und warten. Bislang hat gerade einmal knapp eine Handvoll der 150 Mitarbeiterinnen einen Termin. „Bis wir durchgeimpft sind, das dauert“, meint Sabine Pfirrmann. Sie hätte sich gewünscht, dass man für die ambulanten Pflegekräfte Sammelimpfungen in den Zentren angeboten hätte. „Aber wir sind irgendwie durchs Raster gefallen.“

In Deutschland gibt es mehr als 14.600 ambulante Pflegedienste mit etwa 400.00 Mitarbeitern, die knapp eine Million alte und kranke Menschen zu Hause versorgen.

Hausärzte: Geduldiges Warten auf ein Impfkonzept

Nicht mobile Patienten, die zu Hause versorgt werden, sollen von ihren Hausärzten geimpft werden. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. Ein Hausarzt in der Pfalz, der nicht genannt werden möchte, würde durchaus Möglichkeiten sehen, seine nicht mobilen Patienten bei Hausbesuchen zu impfen. Es müsse halt die Logistik stimmen. Heißt: Eine Apotheke, die den Biontech-Impfstoff, mit dem derzeit in Deutschland geimpft wird, lagern kann, packt ihn in eine Thermobox, und Apotheker und Arzt könnten bei der Hausbesuchstour die Patienten impfen. Doch das ist zur Zeit nicht möglich. In einem Schreiben des Hausärzteverbandes wurden die Ärzte bezüglich der Impfkonzepts für immobile Patienten vergangene Woche um „weitere Geduld“ gebeten.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilt auf Anfrage mit: Für die Impfung durch Ärzte in der Häuslichkeit wäre es Voraussetzung, dass ein Impfstoff zur Verfügung stehe, dessen Handhabung praktikabel ist und der nicht so hohe Anforderungen an Transport und Lagerung stellt wie aktuell beispielsweise der Biontech-Impfstoff. „Aktuell liegt dafür bundesweit kein Impfstoff vor, es gibt auch bundesweit keine Zulassung für einen solchen Impfstoff“, so die Pressestelle des Ministeriums.

Die Hoffnungen ruhten aktuell auf dem kürzlich zugelassenen Impfstoff des Herstellers Moderna. Nach allem, was man aktuell wisse, werde eine häusliche Impfung aber leider auch damit nicht möglich sein. „Wir bitten diese Personengruppe daher noch um Geduld.“

In Deutschland gibt es etwa 44.900 Hausärzte. In den vergangenen Jahren entwickelte sich besonders in den ländlichen Regionen ein zunehmender Mangel an Hausärzten. Laut einer Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gab es im Jahr 2020 etwa 7000 Hausärzte weniger als noch 2010.