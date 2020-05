Fünf Abgeordnete fordern von Innenminister Horst Seehofer den Rückbau der Grenzkontrollen. Christdemokraten rufen hingegen zum Durchhalten auf.

Nachdem Kommunalpolitiker in der Südwestpfalz gefordert haben, Grenzübergänge zu Frankreich zu öffnen, verlangen nun pfälzische SPD-Abgeordnete von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), „schnellstmöglich“ einen Plan vorzulegen, „wie der kleine Grenzverkehr, wie das Leben der Menschen über die Grenzen hinweg wieder Gestalt annehmen kann“. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, die Grenzkontrollen zurückzubauen.

So steht es in einer Erklärung, die der RHEINPFALZ am SONNTAG vorliegt und von den Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler und Angelika Glöckner sowie den Landtagsabgeordneten Alexander Schweitzer, Alexander Fuhr und Katrin Rehak-Nitsche unterzeichnet ist. „Politik in Krisenzeiten bedeutet, eingeleitete Schritte immer wieder zu überprüfen“, betonen die fünf Sozialdemokraten. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts habe sich die gesundheitliche Situation verbessert und das Infektionsgeschehen in Deutschland und im Elsass verlangsamt. Deshalb müsse auch „die Praxis des Grenzregimes zwischen Deutschland und den EU-Binnengrenzen überprüft werden“ – unter Wahrung des Hygiene- und Abstandsgebots.

Eine lange Schließung aller Grenzen ohne klaren Plan zur Wiederöffnung sei nicht hinnehmbar und für Bewohner der Grenzregionen eine große Last, heißt es in einem an Seehofer gerichteten Schreiben von Grünen aus dem Bundestag, dem EU-Parlament und mehreren Landtagen, das den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. Die europapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, sagte: „Die Grenzen zu einigen Nachbarstaaten werden kontrolliert, zu anderen nicht.“ Seehofer müsse „das Chaos beenden“.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert für die Zukunft ein grenzüberschreitendes Konzept zur Pandemiebekämpfung. Er verteidigte die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich „angesichts des sehr heftigen Infektionsgeschehens“ in Ostfrankreich.

Sachsen Anhalt lockert Kontaktregeln

Als erstes Bundesland lockert Sachsen-Anhalt die seit sechs Wochen geltenden Kontaktregeln. Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung am Samstag beschloss.

Wirtschaftsverbände pochen angesichts des Konjunktureinbruchs mit Nachdruck darauf, weite Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder hochzufahren. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch das nächste Mal. Der Industrieverband BDI dringt auf einen klaren Exit-Plan zu diesem Termin. „Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft forderte, die Beschränkungen noch im Mai zu beenden. „Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist!“, heißt es in einem Brief an Merkel.

Gebhart: Die Anstrengungen wirken

Dagegen rief CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Bürger zum Durchhalten auf. Es sei „auch das Ergebnis der bisherigen Einschränkungen, die so viele so geduldig mittragen“, dass in Deutschland nicht darüber debattiert werden müsse, wer behandelt werden könne und wer nicht, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Die Anstrengungen wirken deutlich“, sagte der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU), der RHEINPFALZ am SONNTAG. Es müsse nun „weiter daran gearbeitet werden, das Erreichte nicht zu gefährden“.