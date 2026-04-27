Wie viel Prozent welcher Fläche müssen entsiegelt werden, damit eine Wohnstraße bei Starkregen nicht überschwemmt wird?

Berechnungen und Simulationen dazu sind heutzutage oft ein Fall für künstliche Intelligenz (KI). Sie wird zunehmend auch im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels eingesetzt.

Ein Beispiel dafür sind Urbane Digitale Zwillinge (UDZ) für die Stadtplanung. Trockenheit, Hitzewellen, kräftige Regengüsse: Bürger und Kommunen gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen, ist eine der zentralen Aufgaben für die Gesellschaft. Darin sind sich die meisten Experten einig. Damit Politik und Wirtschaft schneller und auf breiterer Faktenbasis entscheiden können, wie Gebäude und Infrastruktur ans Klima angepasst werden können, sollen am Rechner erstellte Modelle helfen. Sie simulieren Situationen wie Starkregen und zeigen konkrete Folgen für ihr echtes Pendant, ihren Zwilling.

Die herrlich alte Stadt Speyer etwa hat einen modernen digitalen Zwilling. Stadt und Stadtwerke bauen ihn gemeinsam unter dem Motto „Dein virtueller Blick auf Speyer“ mit einer breiten Datenbasis auch mit Luftbildern und Abbildungen in 3D etwa der Energieversorgung. Speyer ist dabei einer der deutschen Vorreiter. Die Stadt ist gerade Gastgeberin einer bundesweiten Konferenz zum Start vertiefter Förderung eines Projekts zum Urbanen Digitalen Zwilling.

Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) nennt Beispiele, die mithilfe eines Digitalen Zwillings anschaulich dargestellt werden: „Was bringt es, 20 Prozent einer bestimmten Fläche zu entsiegeln?“ Wie viel mehr bringe es, 30 Prozent zu entsiegeln? Daten und Modelle liefert der Digitale Zwilling als Planungsinstrument als Basis für Entscheidungen mithilfe von KI. Diskutiert und entschieden werde weiter in den Gremien und Räten, betont Seiler. „Aber wir müssen weg von nur: Ein Baum ist gut. Besser ist: Wie viele Bäume pflanzen wir am besten wo?“ Dazu könne die KI die Faktenbasis für spätere Entscheidungen liefern.

Bäume statt Beton

Entsiegelung durch Bäume statt Beton, ein plakatives Beispiel für den Schutz von Menschen, Straßen, Plätzen speziell in Städten vor Hitze und Starkregenfolgen. So wird mehr Schatten gespendet, Wasser kann besser versickern, das Überschwemmungsrisiko sinkt. Speyer ist nicht nur eine der wärmsten Städte Deutschlands, wie die rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) ausführt. Auch die Versiegelung sei sehr hoch, heißt es vom Projekt Speyers, einem der deutschlandweit sieben Reallabore. Gefördert wird das Beschleunigungsprojekt für die UDZ vom Bundesforschungsministerium.

Landesministerin Eder sieht Digitale Zwillinge, die auch in der Verkehrs- oder Energieplanung eingesetzt werden, als „Beispiele für Verwaltungsvereinfachung und -modernisierung“. Eder verweist auf den Hydro-Zwilling des Landes zum Hochwasserschutz. Dort könne der Bürger etwa sehen, welche Auswirkungen ein starker Regenguss auf sein Haus habe.