Der Flügelstreit in der AfD führt zu personellen Konsequenzen in der Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA). Der Nordpfälzer Damian Lohr (26) kündigt seinen Rückzug als JA-Bundesvorsitzender an – wenige Tage, bevor das Bundesschiedsgericht entscheidet, ob der Rauswurf des Brandenburger AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz aus der Partei rechtens war oder nicht.

Lohr, der seit 2016 für die AfD im Mainzer Landtag sitzt, bezeichnet sich in einer Erklärung gegenüber dem Bundesvorstand als „Brückenbauer“. Er sei zunehmend auf Ablehnung bei den Rändern gestoßen. „Für die einen war ich die Marionette des Verfassungsschutzes und der Liberale, für die anderen habe ich zu wenige Leute herausgeworfen und war der böse Flügler.“ Er sei immer „von zwei Kreissägen umgeben“, und habe die Gewissheit, dass „eine der beiden definitiv einem durchs Gesicht rasen wird“, heißt es in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Will dafür seinen Kopf nicht hinhalten

Konkret macht Lohr seinen Schritt am geplanten Auftritt eines Redners fest, der 2019 mit seinem Austritt dem Rauswurf aus der Organisation zuvorgekommen sei. Den Namen nennt Lohr nicht. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist es Reimond Hoffmann, der von der „Jungen Alternativen Südbaden“ für eine „Badische Runde“ am 16. August angekündigt wird. Hoffmann hatte im April 2019 in Mannheim zusammen mit NPD-Mitgliedern gegen eine Veranstaltung der Grünen demonstriert. Zu dem geplanten Auftritt schreibt Lohr: „Eine solche Entscheidung ist völlig inakzeptabel und sendet politische Signale aus, für die ich den Kopf nicht hinhalten werde.“ Beim nächsten JA-Kongress, der spätestens im Februar 2021 stattfinden wird, werde er sein Amt zur Verfügung stellen.

In seine Amtszeit fällt die Auflösung der JA Niedersachsen und die Trennung von mehreren Mitgliedern vor allem in Baden-Württemberg. Beide Gliederungen waren bereits ins Visier der jeweiligen Verfassungsschutzämter geraten, weil es unter anderem personelle Verflechtungen mit der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ gab.

Gegenüber dem Verfassungsschutz ist Status unverändert

Die Junge Alternative selbst wurde 2019 wie der völkische „Flügel“ der AfD um den Landesvorsitzenden aus Thüringen, Björn Höcke, und den Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Andreas Kalbitz, vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Während der inzwischen formal aufgelöste Flügel nun als gesichert rechtsextremistisch gilt und vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird, ist der Status der JA unverändert. Lohr sieht sich in seinem Kurs bestätigt.

In der rheinland-pfälzischen AfD gibt es Stimmen, die seinen Schritt für opportunistisch halten. Lohr, der in Winnweiler Abitur gemacht hat, nun in Mainz wohnt und nach eigenen Worten einen Studienabschluss in Wirtschaftsrecht hat, wolle seinen Wiedereinzug in den Landtag sichern. Deshalb schlage er sich auf die Seite der Gemäßigten. Lohr sagt, er wolle sich auf die Landespolitik konzentrieren und im September auf dem Parteitag erneut für die Landtagswahl 2021 kandidieren.

Stellvertreter Lohrs ist Kalbitz’ Mitarbeiter

Dass die Jugendorganisation vom Flügel unterwandert sei, mache sich am stellvertretenden Vorsitzenden Jan Hornuf fest, sagen Kritiker. Er ist Fraktionsgeschäftsführer der AfD in Brandenburg – Andreas Kalbitz sein Chef. Kalbitz wurde im Mai vom Bundesvorstand der AfD ausgeschlossen, weil er seine frühere Mitgliedschaft bei der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ und bei den Republikanern verschwiegen haben soll. Das Bundesschiedsgericht wird am 25. Juli in Stuttgart entscheiden, ob der Rauswurf rechtens war.

Im Richtungsstreit der Partei hat es Damian Lohr vermieden, mit klaren Worten Position zu beziehen. Dem „Appell der 100“ gegen Höckes Führerkult, den der Mainzer Fraktionschef Uwe Junge unterschrieben hat, schloss sich Lohr nicht an. Er unterstützte die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, die forderte, Spannungen in der Partei nur intern anzusprechen. In der Causa Kalbitz stand Lohr ebenfalls auf der Seite Weidels, die statt des Rauswurfs eine juristische Expertise gefordert hat.