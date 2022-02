So klar wie noch nie hat sich der Ex-US-Vizepräsident zu den Ereignissen vom 6. Januar 2021 geäußert, als Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump versuchten, mit Gewalt die Zertifizierung der Wahl Joe Bidens zu verhindern.

Hatte der damalige US-Vizepräsident Mike Pence das Recht, am 6. Januar vergangenen Jahres die Wahl Joe Bidens zum Nachfolger Donald Trumps zu torpedieren? Trump behauptet das weiterhin, Pence hat ihm nun unmissverständlich widersprochen. Aber die Republikaner-Partei schart sich weiter hinter Trump.

„Gemäß der Verfassung hatte ich kein Recht, das Ergebnis unserer Wahl zu ändern“, sagte Pence am vergangenen Freitag. Der im November 2020 abgewählte und am 20. Januar 2021 im Weißen Haus abgelöste Republikaner-Politiker Trump hat bis heute seine Wahlniederlage gegen den Demokraten nicht eingeräumt und verbreitet regelmäßig Wahlbetrugsvorwürfe. Als am 6. Januar die finale Auszählung der Ergebnisse der einzelnen Bundesstaaten im Kongress anstand, sollte Pence nach Trumps Ansicht die Listen mehrerer Staaten, die Biden knapp gewonnen hatte, ablehnen. „Präsident Trump hat gesagt, ich hätte das Recht gehabt, die Wahl zu kippen, aber Präsident Trump hat Unrecht“, sagte Pence nun vor der konservativen Federalist Society in Florida. Er habe seine verfassungsmäßige „Pflicht“ getan.

Partei sanktioniert Trump-Kritiker

Laut Verfassung seien Präsidentschaftswahlen die Sache der Staaten. Sie wachten über die Rechtmäßigkeit der Auszählung. Seine Aufgabe als Vizepräsident und Senatschef sei lediglich gewesen, festzustellen, dass die Liste korrekt zugestellt wurde. Daher wende er sich auch gegen aktuelle Bemühungen der Demokraten, per nationalem Gesetz die Rechte der Staaten bei der Durchführung von Wahlen zu beschneiden.

Ähnlich hatte sich Pence auch in der Vergangenheit geäußert, so deutlich wie jetzt widersprach er Trump bisher aber nie. „Offen gesagt, gibt es keine unamerikanischere Idee als die Vorstellung, dass eine einzige Person den US-Präsidenten wählen könnte“, fügte Pence hinzu.

Den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 bezeichnete Pence als „dunklen Tag in der Geschichte“. Das Nationalkomitee der Republikanischen Partei hingegen erklärte die Ereignisse am Freitag in einer Resolution zur „legitimen politischen Meinungsäußerung“. Zudem strafte es die Abgeordneten Liz Cheney und Adam Kinzinger mit einer Rüge ab.

Die beiden arbeiten im Untersuchungsausschuss mit, den die Demokraten zur Aufklärung des Sturms auf das Kapitol eingesetzt haben. Cheneys und Kinzingers Verhalten sei „zerstörerisch für das US-Repräsentantenhaus, die Republikanische Partei und unsere Republik“, so die Resolution. Der Schritt des Komitees unterstreicht, dass die Republikanerführung unverändert Trump stützt, der (wie Pence) mit einer Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 liebäugelt.