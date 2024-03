Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Nationalen Volkskongress hat Chinas Premierminister Li Qiang am Dienstag ein ambitioniertes Wachstumsziel vorgelegt.

Als die fast 3000 Delegierten in Peking am Tiananmen-Platz aus ihren Reisebussen stiegen, war fast alles wieder beim Alten: Die Presse stürmte in Scharen auf die Parlamentarier zu, um sie vor dem Betreten der