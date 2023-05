Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sprechen Chinesen im Ausland über Menschenrechtsverletzungen oder äußern sich pro-demokratisch, so müssen sie mit Repressalien aus China rechnen. Es werde eine „Atmosphäre der Angst“ geschaffen, heißt es in einem Bericht der Organisation Human Rights Watch in Australien.

In China feiert sich die Kommunistische Partei gerade selbst: Zu ihrem 100. Geburtstag bekräftigte Staatschef Xi Jinping die „absolute Führungsrolle“ der Partei.