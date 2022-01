Die chinesische Zentralregierung hat ihren Einfluss in Hongkong erfolgreich weiter ausgebaut. Am Montag wurde das erste Hongkonger Parlament vereidigt, das gemäß eines neuen Wahlgesetzes fast ausschließlich von Peking-treuen Abgeordneten besetzt ist.

In einer symbolträchtigen Zeremonie, welche die neuen politischen Gegebenheiten Hongkongs widerspiegelte, legten die 90 Abgeordneten im Legislativrat ihren Amtseid ab. Für die Zeremonie war das Wappen der Stadt im Abgeordnetensaal durch das Chinas ersetzt worden.

Die Parlamentswahl hatte erstmals auf Grundlage eines neuen Wahlgesetzes stattgefunden, das die Anzahl der direkt gewählten Abgeordneten drastisch verringert und die Anzahl der Peking-treuen Repräsentanten vervielfacht. Alle Kandidaten waren vor der Abstimmung auf ihren „Patriotismus“ und ihre politische Loyalität gegenüber China hin überprüft worden.

Sehr geringe Wahlbeteiligung

Die größten pro-demokratischen Parteien hatten keine Kandidaten aufgestellt. Dutzende prominente Oppositionelle – darunter viele, die bei der vorherigen Wahl Sitze im Parlament gewonnen hatten – wurden inhaftiert, von der Wahl ausgeschlossen oder flohen ins Ausland. Die Wahlbeteiligung lag bei nur rund 30 Prozent.

Peking baut seinen Einfluss seit den pro-demokratischen Massenprotesten des Jahres 2019 in der Finanzmetropole massiv aus. Ein im vergangenen Jahr eingeführtes Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Seit der Einführung des Gesetzes wurden Hunderte Demokratie-Aktivisten festgenommen, zahlreiche weitere gingen ins Exil.

Unabhängige Medien mussten schließen

Die Repression richtete sich vielfach auch gegen Medien. Die Vorstände von Massenmedien wie Radio Television Hong Kong wurden mit Regierungstreuen besetzt. Die wichtigste unabhängige Zeitung „Apple Daily“ wurde als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft und zur Schließung gezwungen.

Am Sonntag kündigte das Nachrichtenportal „Citizen News“ an, aus Furcht vor Repressalien zu schließen. „Leider können wir unsere Überzeugungen nicht mehr angstfrei in die Tat umsetzen“, erklärte die Plattform. Hongkong habe sich in den vergangenen zwei Jahren „stark verändert“ und angesichts dessen „müssen wir die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten gewährleisten“. „Citizen News“ war 2017 von einer Gruppe erfahrener Journalisten gegründet worden und ist mit mehr als 800.000 Followern in den Online-Netzwerken eines der beliebtesten Nachrichtenangebote in Hongkong.

Die chinesische Führung in Peking begründet ihr Vorgehen mit der nötigen Wiederherstellung der Stabilität nach den Massenprotesten. Kritiker, darunter viele westliche Länder wie Deutschland, Großbritannien und die USA, werfen der Regierung in Peking hingegen vor, ihr Versprechen gebrochen zu haben, dass die ehemalige Kronkolonie Hongkong nach der Übergabe von Großbritannien an China 1997 Freiheiten und Autonomie behalten würde.