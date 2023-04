Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem neuen Entschluss kann Chinas Staatsführung Hongkonger Abgeordneten praktisch willkürlich ihr Mandat entziehen. Das pro-demokratische Lager will geschlossen zurücktreten. Die Opposition ist damit Geschichte.

Am Mittwoch haben sich die Ereignisse in der einstigen britischen Kronkolonie überschlagen: In den Morgenstunden verkündete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua eine neue Entscheidung