Auf den Erlass des Staatssicherheitsgesetzes in Hongkong folgt der nächste Schlag gegen das demokratische Lager: Seine Kandidaten dürfen bei der Wahl nicht antreten – wenn sie überhaupt stattfindet.

Wann Hongkongs Bürger zur Parlamentswahl antreten werden, bleibt bislang ungewiss: Zwar ist der Urnengang nach wie vor für den 6. September geplant, doch laut Medienberichten möchte die Lokalregierung die wichtigste politische Veranstaltung aufgrund der steigenden Virusinfektionen um ein Jahr verschieben. Doch ganz abgesehen vom Zeitpunkt steht bereits fest: Die siebeneinhalb Millionen Hongkonger werden ohnehin keine echte Wahl haben.

Mindestens zwölf führende Oppositionspolitiker, darunter vor allem jene aus der derzeit aufstrebenden jungen Generation, wurden am Donnerstag von der Kandidatur ausgeschlossen. Konkrete Namen und Gründe nannte die Lokalregierung zwar nicht, doch gab sie in einer schriftlichen Stellungnahme Aufschluss über die Kriterien, die zur Disqualifikation führten. Dazu gehört etwa „eine grundsätzliche Ablehnung des nationalen Sicherheitsgesetzes“, welches die chinesische Staatsführung zu Beginn des Monats Hongkong ohne demokratische Zustimmung des Parlaments aufgezwungen hat.

Joshua Wong zürnt

Zu den geschassten Wahlkandidaten zählt auch der international bekannte Joshua Wong, der bei den inoffiziellen Vorwahlen der Opposition zu Beginn des Monats unter allen Nominierten die meiste Unterstützung erhalten hatte. Der 23-Jährige beschreibt die jüngste Maßnahme als „bisher größten Schlag“ gegen die Wahlen der Stadt. „Peking zeigt eine völlige Missachtung gegenüber dem Willen der Hongkonger.“

Tatsächlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Behörden unliebsame Kandidaten wegen des Vorwurfs gesetzeswidrigen Verhaltens ausschließen würden. Bereits 2016 wurden sechs Nominierte disqualifiziert. Doch das Ausmaß von zwölf Kandidaten an einem einzigen Tag ist bislang einmalig. Zudem drohte die Lokalregierung, dass dies erst der Anfang sein könnte.

Wenig überraschend hagelte es dafür auch aus dem Ausland Kritik: „Es ist keine Demokratie, wenn die Regierung entscheidet, welche Kandidaten aus der Opposition zugelassen werden“, schrieb etwa der deutsche Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der China-Delegation des Europäischen Parlaments, auf Twitter.

Jugendlichen droht lange Haft

Die Kommunistische Partei Chinas lässt sich indes in ihrer totalitären Machtdemonstration in Hongkong nicht beirren: Am Mittwoch nahmen Polizisten aufgrund des neuen Dekrets vier junge Aktivisten im Alter von 16 bis 21 Jahren fest wegen „sezessionistischer Aktivitäten“ – ein Strafbestand, auf den bis zu zehn Jahre Haft stehen. Den Hongkongern wird vorgeworfen, sich in sozialen Medien für die Unabhängigkeit Hongkongs ausgesprochen zu haben.

Es handelt sich bei den Festgenommenen um Mitglieder von „studentlocalism“ – einer Gruppierung, die 2016 von Jugendlichen im Schulalter gegründet wurde. Ihre Vereinigung lösten sie noch kurz vor Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes auf und verlagerten sie ins Ausland. Das scheint sie nun jedoch nicht vor Strafverfolgung zu schützen. Menschenrechtsorganisationen zeigen sich entrüstet: „Laut den Stellungnahmen der Polizei wurden alle Inhaftierten allein deswegen zur Zielscheibe, weil sie ihre Meinung friedlich ausgedrückt haben“, sagte Nicholas Bequelin von Amnesty International. Zuvor hatten Hongkongs Polizisten elf Bürger aufgrund des neuen Gesetzes festgenommen, jedoch ausschließlich im Zusammenhang mit Protestveranstaltungen.