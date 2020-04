Einmalzuschüsse soll es auch für Therapeuten und Zahnärzte geben.

Die Bundesregierung plant wegen einbrechender Patientenzahlen in der Corona-Krise, auch Therapeuten, Zahnärzte und Reha-Einrichtungen für Eltern-Kind-Kuren finanziell zu unterstützen. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Samstag. Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums trete nach Ostern in Kraft. Geplant ist, dass Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten 40 Prozent der Vergütung aus dem vierten Quartal 2019 als Einmalzuschuss erhalten. Zahnärzte sollen demnach zunächst 90 Prozent der Vergütung aus dem vergangenen Jahr bekommen. Am Ende des Jahres können sie 30 Prozent der zu viel gezahlten Summe behalten. Reha-Einrichtungen für Eltern-Kind-Kuren erhalten demnach 60 Prozent ihrer Einnahmeausfälle ersetzt.