Die Grünen haben sich für einen realpolitischen Kurs entschieden. Dabei ist die Ökopartei sichtlich bemüht, diesen mit den eigenen Idealen in Einklang zu bringen.

Es gab da eine Szene am Wochenende auf dem Grünen-Parteitag in Bonn, die eine ganze Menge aussagte über das Selbstverständnis der Partei und ihre inneren Widersprüche. Am Samstag war das, während der Rede des Parteivorsitzenden Omid Nouripour. Die Leute sagten, die Grünen seien so staatstragend geworden, sagte Nouripour. Und ergänzte: „Na klar! Wir tragen diesen Staat, wir tragen diese Gesellschaft, wir tragen diese Demokratie.“ Früher wäre ein Grünen-Chef für diese Aussage von Delegierten und Basis ausgepfiffen worden. Heute erntet er dafür frenetischen Applaus.

Knapp 40 Jahre ist es her, dass die Ökopartei erstmals in den Bundestag einzog. Ihre zahlreichen Mutationen, Häutungen, Kämpfe seitdem wurden häufig beschrieben. Die Grünen stellen heute Bundes- und Landesminister, einen Ministerpräsidenten und zahlreiche Bürgermeister. Sie koalieren mit allen anderen demokratischen Parteien. In drei Jahren stehen wieder Bundestagswahlen an. Die Grünen werden dann abermals versuchen, das Kanzleramt für sich zu erobern. Ihr strategisches Ziel bleibt es, die SPD als führende Kraft der linken Mitte abzulösen.

Eine Kröte nach der anderen geschluckt

In Bonn konnte man sehen, wie die Partei allerlei rhetorische Anstrengungen unternahm, um ihr heutiges Regierungshandeln in Zeiten von Krieg und Energiekrise doch irgendwie mit der eigenen pazifistischen Tradition zu versöhnen. Die Grünen-Führung und Außenministerin Annalena Baerbock dringen auf mehr und schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ist Realpolitik pur. Den Leitantrag des Bundesvorstands billigten die Delegierten mit überwältigender Mehrheit. Dort ist dann zu lesen, dass die Partei trotz der unausweichlichen Unterstützung der Ukraine „im Sinne einer feministischen Außenpolitik langfristig für die Prinzipien von Abrüstung und Demilitarisierung sowie den Vorrang des Zivilen“ einstehe.

Auch in der Energie- und Umweltpolitik schluckt die Partei eine Kröte nach der anderen, ist in der Not auch zu einer zeitlich begrenzten Laufzeitverlängerung für Atom- und Kohlekraftwerken bereit. Im Beschluss heißt es dann, man trage diese Politik in der Koalition mit SPD und FDP mit, „weil wir uns unserer Verantwortung für unser Land bewusst sind und uns die Aggression Putins dazu zwingt, eine konsequente Klimapolitik mit der Notwendigkeit der Versorgungssicherheit in Einklang zu bringen“. Auch hier: Eine Politik, die sich mehr am Machbaren orientiert als am Wünschenswerten.

Wichtig ist , dass die Regierung funktioniert

Dass die Parteiführung und die grünen Minister so ticken, ist hinlänglich bekannt. Bemerkenswert, wenn auch nicht überraschend, ist hingegen der Umstand, dass die Partei in ihrer Breite diesen Kurs mitträgt. Die Zeiten, in denen „Grüne“ ein Synonym für „Streit“ war, sind jedenfalls endgültig vorbei. Macht kann eine ungemein disziplinierende Wirkung auf Parteien entfalten. Da ergeht es den Grünen gerade so wie der CDU in den 16 Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels.

All das stärkt natürlich die grünen Minister innerhalb der Berliner Ampelkoalition – allen voran Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er kann das dringend gebrauchen. Sein Wirken im Angesicht der Energiekrise war zuletzt nur bedingt überzeugend, insbesondere beim Gezerre um die Gasumlage. Ob er nach dem Parteitag im Atomstreit mit der FDP eine Lösung hinbekommt, die die Koalition befriedet, wird man sehen müssen. Auch das gehört zur Wahrheit: Für das Land ist nicht entscheidend, wie es um einzelne Parteien bestellt ist. Sondern ob die Regierung funktioniert.