Gesponserte Wahlwerbung ist auf Facebook und Instagram seit vergangenem Jahr verboten. Das hat auch Auswirkungen auf den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz.

Scrollen Pfälzer dieser Tage durch Plattformen wie Facebook oder Instagram, fällt es den meisten wohl gar nicht auf, aber: Gesponsorte Wahlwerbung zur anstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist dort nicht zu sehen. Vergangenen Herbst hat der US-Konzern Meta Parteien und gemeinnützigen Organisationen auf ihren Plattformen Instagram und Facebook verboten, Werbung zu schalten. Grund für das Werbeverbot seien „nicht praktikable Anforderungen“ aus einer EU-Verordnung, teilte das Tech-Unternehmen mit.

Auch die Plattform TikTok vom Anbieter ByteDance untersagt bezahlte Anzeigen für politische Parteien. Eine Entscheidung, die sich auch auf den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz auswirkt.

Worum geht es in der EU-Verordnung genau?

Im Prinzip fordert die EU-Regelung namens TTPA mehr Transparenz bei politischer Werbung. Die 2024 verabschiedete und im Oktober 2025 vollständig in Kraft getretene Verordnung zielt vor allem darauf ab, ausländische Einflussnahme vor Wahlen zu verhindern. Sie verpflichtet Plattformen, politisch motivierte Anzeigen deutlich zu kennzeichnen und die jeweiligen Finanzierungsquellen offenzulegen. Bedeutet: Wer politische Inhalte bewirbt, muss klar angeben, wer die Anzeige bezahlt, welcher Zweck verfolgt und welche Zielgruppe erreicht werden soll. Dies gilt im Übrigen auch im Printbereich, etwa bei Flyern oder Wahlplakaten.

Meta findet die neue Transparenzpflicht der EU allerdings nicht praktikabel – weil der Konzern damit die Algorithmen hinter personalisierter Werbung offenlegen und in einer Datenbank hinterlegen müsste, wer Werbeanzeigen finanziert. In einem Statement des Konzerns hieß es vergangenes Jahr, dass die neue EU-Regelung „leider zu erheblichen zusätzlichen Verpflichtungen für unsere Prozesse führt“. Die Verordnung bringe ein unhaltbares Maß an Komplexität und Rechtsunsicherheit mit sich.

Die Folge: Der Konzern hat sich entschieden, bezahlte Werbung zu politischen Themen einfach komplett zu verbieten, um das Transparenzgesetz zu umgehen.

Was bedeutet das für den Wahlkampf in den sozialen Medien?

Nur weil Meta politische Werbung verbietet, haben Parteien und Kandidaten ihre Accounts nicht löschen müssen. Natürlich findet man auf Instagram und Facebook immer noch eine Vielzahl an Beiträgen und Videos der Parteien und ihrer jeweiligen Spitzenkandidaten. Diese Plattformen bleiben relevante Kommunikationskanäle, um politische Positionen zu teilen.

Dabei müssen die Parteien aber nun allein auf ihre organische Reichweite setzen. Also die Reichweite, die vom Algorithmus und den Interaktionen abhängt. Sie können nicht mehr dafür zahlen, dass ihre Beiträge bestimmte Wählergruppen in den sozialen Medien erreichen. Wie genau der Algorithmus der Plattformen funktioniert, kann allerdings niemand genau nachvollziehen.

Wie finden das die Parteien in Rheinland-Pfalz?

Unterschiedlich. Die CDU in Rheinland-Pfalz hält es nicht für zielführend, „dass politische Parteien überhaupt nicht mehr für ihre Themen werben dürfen. Selbstverständlich hat die Regelung Einfluss auf unseren Wahlkampf“, erklärt eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Deswegen habe die Partei Anpassungen in der digitalen Kommunikation vorgenommen. Die CDU setze strategisch „auf qualitativ hochwertige Inhalte und insbesondere auf Video-Content (Reels), um ein bestmögliches organisches Wachstum zu erzielen“, so die Sprecherin.

Auch aus Sicht der SPD werden durch das Werbeverbot „weniger Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Landtagswahl bevorsteht“, so eine Sprecherin. Parteien könnten diese Menschen nun nicht mehr so leicht wie vorher über gesponserte Posts erreichen. Allerdings stellt sie klar: „Für uns haben bereits vor Inkrafttreten der EU-Verordnung gesponserte Postings eine untergeordnete Rolle gespielt.“ Man setze unabhängig vom Wahlkampf auf organische Reichweite durch einen interessanten und vielfältigen Auftritt in den sozialen Medien.

„Wir bedauern, dass wir auf Facebook und Instagram keine gesponserte Werbung mehr machen können, und würden es begrüßen, wenn diese Regel wieder abgeschafft würde“, erklärt Daniel Klingelmeier, Generalsekretär der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Die bisherigen Möglichkeiten, auf diesen Plattformen für relativ geringe Kosten Parteiwerbung zu schalten, sei für kleinere Parteien „entscheidend, um eine große Reichweite zu erzielen. Größere Parteien mit größerem Budget können im Vergleich zu uns leichter mehr Geld für andere Werbemaßnahmen ausgegeben“, sagt Klingelmeier.

Von den Grünen im Land heißt es, dass „die neue EU-Regelung die Rahmenbedingungen für politische Werbung spürbar verändert. Wir passen unsere digitale Kampagnenarbeit entsprechend an, sehen uns dadurch aber nicht grundsätzlich handlungsunfähig“, so eine Sprecherin.

Für die FDP in Rheinland-Pfalz hängt die Sichtbarkeit in den sozialen Medien „nicht allein von bezahlter Werbung ab, sondern auch von inhaltlicher Klarheit, persönlicher Präsenz und einer kontinuierlichen Ansprache. Darauf richten wir unsere Kommunikation aus“, betont ein Sprecher.

Die Linke wiederum begrüßt die EU-Verordnung. „Das schafft Transparenz und Klarheit“, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage von der Partei. Durch Werbeschaltungen auf Facebook oder Instagram konnten Werbungen auch „durch große Geldgeber und ausländische Konten finanziert werden. Dass dies nun abgestellt wird, finden wir positiv. Es geht nicht mehr nur ums Geld, sondern auch um Botschaften und deren Formulierung“, so ein Sprecher der Linken.

Die AfD im Land hat nicht auf die RHEINPFALZ-Anfrage reagiert.

Gibt es Alternativen?

Zum einen brauchen die Parteien eine noch klarere und erfolgreichere Strategie, wie sie mit ihren Beiträgen auf den Plattformen möglichst viele Menschen erreichen können. Zum anderen rückt für alle Parteien auch der Wahlkampf in der realen Welt wieder in den Fokus – mit Gesprächen an den Haustüren, Flyern, Briefen oder Parteiständen auf Marktplätzen.

Wer profitiert von der EU-Verordnung am meisten?

Die Parteien und Kandidaten mit bereits bestehenden Online-Communitys in den sozialen Medien und klaren Strategien haben in diesem Landtagswahlkampf einen großen Vorteil. Dass Parteien mit großem Budget nicht mehr durch Werbe-Postings schnell viele Nutzer auf den Plattformen erreichen, kommt eher kleineren Parteien im Land zugute.

Das heißt aber auch: Die Algorithmen der Plattformen entscheiden maßgeblich, wie viele Menschen die Beiträge der Parteien erreichen. Fest steht: Je mehr Interaktion, umso mehr Reichweite. Beiträge, die zu aktiver Handlung anregen (Teilen, Speichern, Kommentieren), werden öfter angezeigt. Einer Bertelsmann-Studie vom vergangenen Bundestagswahlkampf zufolge werden allerdings Videos von Parteien an den politischen Rändern deutlich häufiger auf Instagram und Facebook angezeigt als die der Mitte-Parteien. Davon konnten vor allem Linke und AfD profitieren. „Weil wir junge Menschen besser ansprechen, belohnt uns der Algorithmus noch einmal und spielt uns mehr aus“, sagt ein Linke-Sprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage dazu.

Viele Medienwissenschaftler wie etwa Philipp Müller von der Universität Mannheim meinen, dass in den sozialen Medien viel mehr Meinungen der Ränder als der Mitte abgebildet werden. Auch „Sensibilisierung für Themen wie Rassismus oder Toleranz gegenüber verschiedenen Geschlechteridentitäten“ seien erst durch Social Media in diesem Ausmaß sichtbar geworden, sagte Müller vergangenes Jahr der Tagesschau.

Die CDU im Land sieht sich eher im Nachteil durch die Algorithmen der Plattformen. „Extreme politische Positionen können schneller eine hohe Reichweite erzielen als weniger extreme Positionen“, betont die CDU-Sprecherin. „Polarisierende Inhalte, die oft populistisch verkürzt sind, einfache Feindbilder oder Lösungen auf komplexe Herausforderungen suggerieren oder extrem emotionalisierte Botschaften setzen, generieren eine höhere Reichweite“, sagt auch die SPD-Sprecherin.