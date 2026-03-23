Die FDP ist innerhalb von zwei Wochen aus zwei Landtagen geflogen. Der Parteivorstand will jetzt geschlossen zurücktreten – und dann direkt wieder antreten.

Die Freien Demokraten ziehen auf ihre Art Konsequenzen aus den herben Wahlniederlagen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wie Parteichef Christian Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner am Montag mitteilten, wird sich die komplette Parteispitze auf dem kommenden Parteitag im Mai neu zur Wahl stellen.

Das habe der Vorstand mit zwei Gegenstimmen beschlossen. Die turnusgemäße Vorstandswahl wäre eigentlich erst ein Jahr später vorgesehen. „So wie es bisher ist, kann es nicht weitergehen. Und dafür haben wir heute im Bundesvorstand der FDP die Verantwortung übernommen“, sagte Dürr. Die FDP stehe vor existenziellen Herausforderungen und die Parteiführung brauche dafür eine klare und neue Legitimation, ergänzte Büttner. „Zum Bundesparteitag gibt der gesamte Bundesvorstand daher seine Mandate zurück, und mit einer Neuwahl ermöglichen wir eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der FDP.“

Die FDP ist sowohl in Stuttgart als auch in Mainz aus dem Landtag geflogen. Sie ist nun in sechs von sechzehn Landesparlamenten vertreten. In den bundesweiten Umfragen liegt sie seit Monaten deutlich unter der Fünf-Prozent-Marke.