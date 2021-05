Auch demokratische Parteien müssen sich nicht alles gefallen lassen. Deshalb ist der Ausschluss Thilo Sarrazins aus der SPD richtig.

Parteien leben von Diskussionen, vom Streit, vom Ringen um den besten Weg. Das kann in einer Demokratie auch gar nicht anders sein. Demokratische Parteien müssen insofern einiges aushalten können, um ihrer Funktion gerecht zu werden. Mit dem Rauswurf von Mitgliedern tun sie sich üblicherweise schwer, und das ist gut so.

Die SPD hat am Freitag den umstrittenen Autor Thilo Sarrazin ausgeschlossen, der einst Finanz-Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, Finanzsenator in Berlin und Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank war. Das oberste Parteigericht bestätigte die Entscheidung der beiden Vor-Instanzen. Seit Jahren bereits werfen Sozialdemokraten Sarrazin vor, dass er der Partei mit islamfeindlichen und rassistischen Positionen schade.

Verachtung für Werte der Sozialdemokratie

Der Ausschluss des 75-Jährigen aus der SPD ist eine gute Nachricht. Die Thesen, die Sarrazin mit seinen Büchern und öffentlichen Einlassungen verbreitet, sind das Gegenteil dessen, wofür die SPD als Partei der Solidarität und des sozialen Aufstiegs steht. Sarrazin verachtet die Werte der Sozialdemokratie. Mehr noch: Er verachtet im Grunde die liberale, offene Gesellschaft. Sein Parteibuch machte ihn als vermeintlichen Querdenker in der öffentlichen Wahrnehmung interessant.

Wie gesagt: Parteien in einer pluralistischen Demokratie müssen einiges aushalten können. Aber alles gefallen lassen müssen sie sich nicht.