Deutschland soll Vorreiter beim autonomen Fahren werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag beschlossen. In einer Marathonsitzung billigten die Abgeordneten auch ein Gesetz, das das Töten männlicher Küken verbietet sowie Strafen für diejenigen, die gefälschte Impfpässe benutzen.

Autonomes Fahren

Fahrerlose Autos sollen in Deutschland schon vom kommenden Jahr an am Straßenverkehr teilnehmen können. Auf bestimmten festgelegten Strecken sollen dann autonome Kraftfahrzeuge der sogenannten Stufe vier nach dem Willen des Bundestags im Regelbetrieb am öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. Damit soll Deutschland zum Vorreiter beim autonomen Fahren werden.

Beim vollautomatisierten Fahren der Stufe vier kann der Computer bei bestimmten Anwendungen vollständig die Kontrolle über das Auto übernehmen, ohne von einem menschlichen Fahrer überwacht zu werden. In Notfällen soll das System das Fahrzeug auch am Straßenrand zum Stehen bringen. Diese Technologie könnte nach Angaben des Verkehrsministeriums etwa für Shuttleverbindungen oder bei der Güterbeförderung zum Einsatz kommen.

Die Präsidentin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, sagte: „Kunden, Industrie und der Standort Deutschland werden davon enorm profitieren.“ Die deutsche Autobranche könne auf diesem Feld zum „Weltmarktführer“ werden. Von einem „Meilenstein“, der die Mobilitätswende voranbringe, spricht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Um den neuen Rechtsrahmen zu verabschieden, müssen nun auch noch die Länder im Bundesrat zustimmen.

Verbot des Kükentötens

Das massenhafte Töten männlicher Küken wird in Deutschland zum Jahresende verboten. Der Bundestag beschloss am späten Donnerstagabend ein Gesetz, mit dem die als „Kükenschreddern“ kritisierte Praxis beendet wird. Bisher werden jährlich rund 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil ihre Aufzucht als wirtschaftlich unrentabel gilt: Sie legen keine Eier und setzen weniger Fleisch an.

Stattdessen sollen nun Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt wird. Männliche Küken sollen gar nicht erst schlüpfen. Um in Zukunft auch Schmerzen für den Embryo zu vermeiden, sollen solche Methoden ab dem Jahr 2024 aber nur noch dann erlaubt sein, wenn das Geschlecht des Kükens bereits in einem früheren Stadium des Brütens erkannt wird.

Neben der Tötung von Hühnerembryonen im Ei existieren zwei weitere Möglichkeiten, das Töten der geschlüpften männlichen Küken zu umgehen: die Verwendung sogenannter Zweinutzungshühner – oder alternativ die Aufzucht von sogenannten Bruderhähnen.

Falsche Impfpässe

Wer einen Impfpass fälscht oder ein solches Dokument benutzt, macht sich künftig strafbar. Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht für die wissentlich falsche Dokumentation einer Impfung bis zu zwei Jahren Haft vor, für die Nutzung eines entsprechenden Ausweises bis zu ein Jahr Haft. Berichte über gefälschte Impfausweise hatten in der jüngsten Vergangenheit Besorgnis ausgelöst.

Infektionsschutz

Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sollen in Bus und Bahn künftig die einfachen OP-Masken reichen. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske entfällt. Des Weiteren wird in dem nun beschlossenen Gesetz geregelt, dass Flugpassagiere bei der Einreise nach Deutschland – etwa durch einen Test – darlegen müssen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Das neue Gesetz ermöglicht es zudem, dass neben Ärzten künftig auch Apotheken Nachtragungen im Impfpass vornehmen können.

Betriebsräte

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können künftig leichter einen Betriebsrat gründen. Der Bundestag beschloss am Freitag mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen das Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Es sieht vor, dass die Anzahl der erforderlichen Unterschriften für Wahlvorschläge reduziert und der Anwendungsbereich eines vereinfachten Wahlverfahrens ausgeweitet wird. Wer zur Wahlversammlung einlädt, ist gegen eine ordentliche Kündigung geschützt. Zudem wird ein besonderer Schutz gegen ordentliche, verhaltens- oder personenbedingte Kündigungen für diejenigen eingeführt, die ihre Absicht zur Gründung eines Betriebsrats in einer notariell beglaubigten Erklärung dokumentieren und entsprechende Vorbereitungen treffen. Im Fokus des Gesetzes steht auch die zunehmende Arbeit von zu Hause oder unterwegs: Betriebsräte dürfen künftig bei der Ausgestaltung dieser Arbeitsformen mitbestimmen.

Identitätsnachweis

In Deutschland wird es künftig einfacher sein, die eigene Identität elektronisch nachzuweisen – dafür sollen nun mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets ausreichen. Die Sicherheit des elektronischen Identitätsnachweises soll zum einen durch eine sechsstellige Geheimnummer gewährleistet werden. Zweiter Faktor ist bislang der Personalausweis, die eID-Karte oder der elektronische Aufenthaltstitel, deren elektronisches Speichermedium beim Identifizierungsvorgang ausgelesen wird. Künftig kann auch ein mobiles Endgerät verwendet werden, wenn die Daten aus dem Speichermedium darauf übertragen werden. Die Neuregelung soll den Verbreitungsgrad steigern und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen.

Homosexuelle Soldaten

Deutsche Soldaten, die in früheren Jahren bei ihrem Dienst wegen ihrer Homosexualität diskriminiert wurden, werden dafür rehabilitiert und entschädigt. Das Gesetz sieht die Aufhebung aller entsprechenden Verurteilungen von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee (NVA) vor. Die Betroffenen sollen eine Geldentschädigung in Höhe von je 3000 Euro für jede aufgehobene Verurteilung sowie einmalig für dienstliche Benachteiligungen erhalten.

Bundestagswahl

Der Bundestag senkt wegen der Corona-Pandemie die Hürden zur Teilnahme an der Bundestagswahl. Mit dem neuen Gesetz wird die Anzahl der für Landeslisten und Kreiswahlvorschläge erforderlichen Unterstützungsunterschriften auf jeweils ein Viertel reduziert. afp/dpa/kna