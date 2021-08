Wie wild wird es im nächsten deutschen Bundestag zugehen? Ins Parlament ziehen voraussichtlich einige Polarisierer ein – einer davon war mal Chef des Geheimdiensts, der andere der der Jusos, dazu kommen radikale Klimaschützer und extrem rechte Nationalisten.

Lange eilte Friedrich Merz der Ruf voraus, ein brillanter Redner zu sein. Allerdings hat er selbst am meisten an diesem Nimbus gekratzt: Zweimal bewarb sich der CDU-Politiker um den Vorsitz seiner Partei, nie gelang es Merz, die Mehrheit der Delegierten mit einer zündenden Rede hinter sich zu bringen.

Nun aber kehrt Merz über seinen Wahlkreis im Sauerland aller Voraussicht nach als Abgeordneter in den Bundestag zurück. Der Konservative saß hier schon von 1994 bis 2009 und spitzte zeitweise als Fraktionsvorsitzender der damals oppositionellen CDU/CSU die Diskussion prägnant zu. Sicher wird er auch als politischer Wiedereinsteiger zu denjenigen gehören, die Debatten im nächsten Parlament lebhafter machen.

Jakob Blasel: der „1,5-Grad-Ultra“

Auch andere potentielle Neuzugänge könnten dafür sorgen, dass Debatten im Bundestag künftig hitziger geführt werden. So zieht möglicherweise mit dem 20 Jahre alten Jakob Blasel der erste Vertreter der außerparlamentarischen Fridays-for-Future-Bewegung ins Parlament ein. In Schleswig-Holstein haben ihn die Grünen auf den nicht sicheren, aber auch nicht aussichtslosen Listenplatz acht gewählt.

Der junge Mann, der sich selbst als „1,5 Grad-Ultra“ bezeichnet, wird schon im eigenen Interesse darauf achten, mit den Maximalforderungen ans Rednerpult zu gehen, mit denen seine Bewegung die Parteien vor sich hertreibt.

Ex-Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen

In Südthüringen kandidiert der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der zuletzt mit Grenzgängen und Nähe zur neurechten Gedankenwelt Aufmerksamkeit erzeugt hat, um ein Direktmandat. Der Einzug Maaßens ist nicht sicher – aber dass er mit scharfen Reden am rechten Rand Löcher in die Brandmauer zur AfD lasern könnte, damit muss die Union rechnen.

Christina Baum: Anhängerin von Björn Höcke

Für die AfD selbst steht einiges an radikalem Personal auf aussichtsreichen Listenplätzen. Dazu gehört die ehemalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Christina Baum, die der offiziell aufgelösten Parteiströmung des „Flügel“ angehört und eine Anhängerin der extrem rechten Führungsfigur Björn Höcke ist. In Sachsen, wo die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, hat die Partei Andreas Harlaß auf einen aussichtsreichen Listenplatz fünf gewählt – einen Mann, der auf Facebook Einwanderung als „Mord-Import“ bezeichnet.

