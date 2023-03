Der britische Premierminister Rishi Sunak ist am Freitag zu Gesprächen mit Präsident Emmanuel Macron in Paris eingetroffen. Es ist das erste französisch-britische Spitzentreffen seit fünf Jahren.

Die Gemeinsamkeiten stachen ins Auge, als Frankreichs Präsident den britischen Premierminister im Hof des Élysée-Palastes in Paris begrüßte. Nur zweieinhalb Jahre trennen den 42-jährigen Rishi Sunak und den 45-jährigen Emmanuel Macron. Beide sind Ärztesöhne und ehemalige Geschäftsbanker. Nach einem kometenhaften Aufstieg in der Politik befinden sie sich jeweils an der Spitze der Regierung, sehen sich dort derzeit aber Massenprotesten gegenüber. Positive Schlagzeilen können sie gebrauchen.

Als gute Gelegenheit dazu erschien der franko-britische Regierungsgipfel, an dem jeweils sieben Minister teilnahmen. Mit Wohlwollen war in Paris aufgenommen worden, dass Sunak Frankreich im Vorfeld des Treffens als „Freund, Partner, Alliierten“ bezeichnet hatte. Das klang anders als bei Sunaks Vorgängerin Liz Truss. Diese hatte im vergangenen Jahr auf die Frage, ob das Nachbarland ein Freund oder Feind sei, ausweichend geantwortet. Macron, der wiederum Truss’ Vorgänger Boris Johnson schon mal als „Clown“ bezeichnet hatte, reagierte verschnupft.

Probleme mit dem Brexit

Vor allem durch den Brexit hat das nachbarschaftliche Verhältnis stark gelitten. Heftige Streitigkeiten gab es auch bezüglich der Fangrechte für französische Fischer im Ärmelkanal, die inzwischen beigelegt wurden.

Ein ewiger Zankapfel zwischen beiden Ländern ist außerdem der Umgang mit den Migranten, die von Frankreich aus in kleinen Booten nach Großbritannien übersetzen. 2022 wurden 45.000 Menschen gezählt, so viele wie nie zuvor. Sunak will nun auf Abschreckung setzen, indem er Geflüchteten mit Internierung und sofortiger Abschiebung droht. Alan Manning von der „London School of Economics“ wies darauf hin, dass London „die Situation letztlich nur mit der Hilfe Frankreichs in den Griff bekommen kann“. So soll ein Abkommen, nach dem London verschärfte Kontrollen auf französischer Seite mitfinanziert, ausgebaut werden.