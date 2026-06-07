Hunderttausende Menschen haben Papst Leo XIV. am Wochenende in Madrid mit Fahnen und Jubelrufen einen großen Empfang bereitet.

Am Samstag strömte eine halbe Million junge Pilger zu einem großen Gebetstreffen ins Stadtzentrum. Am Sonntag feierte das katholische Kirchenoberhaupt mit mehr als 1,2 Millionen Menschen in der Stadt eine große Open-Air-Messe.

Doch Papst Leo kam nicht nur für religiöse Zeremonien und schöne Bilder. Gleich an den ersten beiden Tagen seiner einwöchigen Spanienreise setzte der Pontifex auch politische Akzente: gegen Populismus, gegen Polarisierung, gegen Ausgrenzung, Hass und die oft verfälschten Botschaften in den sozialen Netzwerken.

Gleich zum Auftakt seines Besuchs hielt der Papst im Madrider Königspalast eine Rede, in der er dazu aufrief, „spaltende und polarisierende Darstellungen“ hinter sich zu lassen und von „fruchtlosen Vereinfachungen“ zu einer Anerkennung der komplexen Wirklichkeit zu gelangen.

Auch die sozialen Netzwerke nahm Leo XIV. ins Visier. Die neuen Technologien seien zu einem künstlichen Raum geworden, in dem Vorurteile verschärft, kritisches Denken geschwächt und Intoleranz transportiert werde. Eine Warnung, die sich indirekt auch gegen Donald Trump lesen ließ: Der US-Präsident nutzt soziale Netzwerke seit Jahren als wichtigste Bühne für seine zugespitzten Botschaften und Angriffe auf politische Gegner.

In Madrid dankte der Papst Spanien ausdrücklich für seine „Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus“ sowie für sein Engagement für Frieden und Solidarität zwischen den Völkern.

Damit klangen seine Worte ganz im Sinne der spanischen Mitte-links-Regierung von Premier Pedro Sánchez, international einer der vernehmbarsten Kritiker des Gaza-Kriegs, der militärischen Eskalation im Nahen Osten und der harten außenpolitischen Linie Donald Trumps.

Papst-Besuch als Ablenkung für Regierungschef

Wegen dieser Harmonie kommt der Papstbesuch für den angeschlagenen spanischen Regierungschef Sánchez nicht ungelegen. Sánchez steht wegen Korruptionsaffären in seiner sozialdemokratischen Partei unter Druck. Doch für einige Tage dominieren nun andere Bilder: der Papst bei Jugendlichen, mit Migranten und Menschen ohne Obdach, beim Bad in der Menge der Gläubigen. Diese Bilder verschieben die Aufmerksamkeit – und sie passen zu Themen, die die Sánchez-Regierung selbst gern in den Mittelpunkt stellt: Migration, Menschenwürde, Frieden, soziale Gerechtigkeit.

Ein weiterer großer Auftritt war das öffentliche Gebet mit Hunderttausenden Jugendlichen in Madrid. Leo rief die jungen Menschen auf, „Salz der Erde und Licht der Welt“ zu sein. „Angesichts der Leere von Gleichgültigkeit und Konformismus, angesichts der Gewalt von Krieg und Lüge, seid ihr selbst der Funke einer neuen Menschheit“, sagte der Papst.