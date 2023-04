Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Papst Franziskus bricht am Freitag zu einer viertägigen Visite in den Irak auf. Es ist der erste Besuch eines römischen Kirchenoberhaupts in dem von Kriegen sowie religiösen und ethnischen Rivalitäten zerrütteten Staat.

Der „Platz der Kirchen“ im nordirakischen Mossul ist gezeichnet von der Gewalt der vergangenen Jahre. Die vier Kirchen rund um den Platz wurden in den Kämpfen zwischen der irakischen