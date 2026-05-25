Angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) zieht der Papst Parallelen zur industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Er warnt vor Ausgrenzung.

Wie sehr das Thema künstliche Intelligenz den Papst aus Chicago beschäftigt, zeigte schon der Umstand, dass er persönlich zur Vorstellung seiner Enzyklika erschienen war: Das hat es in der jüngeren Geschichte der katholischen Kirche noch nie gegeben. Und Leo XIV. machte sogleich klar, was seiner Meinung nach auf dem Spiel steht: Er verglich die KI mit der Atomenergie, die zum Wohl der Menschen genutzt, aber auch als Vernichtungswaffe eingesetzt werden könne. „Auch die KI darf niemals zum Instrument des Todes werden, die Entscheidung über Leben und Tod darf keinesfalls Maschinen überlassen werden“, betonte Leo XIV. in der vollbesetzten Synodenhalle des Vatikans. Die KI müsse „entwaffnet“ werden.

Sinnbild für menschlichen Hochmut

Die erstes Enzyklika des Papstes aus den USA trägt den Titel „Magnifica Humanitas“ (großartige Menschheit). Das mehr als 100 Seiten umfassende Dokument beginnt mit dem Turmbau von Babel. „Die von Gott geschaffene großartige Menschheit steht heute vor einer entscheidenden Wahl: Entweder sie errichtet einen neuen Turm zu Babel oder sie erbaut die Stadt, in der Gott und die Menschheit gemeinsam wohnen.“ Das biblische Gleichnis gilt als Sinnbild für menschlichen Hochmut; am Ende wurde der Turm von Gott zerstört.

Immer wieder betont Leo XIV., dass es ihm nicht darum gehe, den technischen Fortschritt als solchen zu hinterfragen. Der habe im Laufe der Jahrhunderte zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensbedingungen beigetragen. Doch mit der KI stehe die Menschheit vor einer Situation, „in der die Macht und Omnipräsenz einer neuer Technologien die Struktur des täglichen Lebens durchwirken, Entscheidungsprozesse prägen und die kollektive Vorstellungswelt tiefgreifend beeinflussen“. Papst Leo XIV. fordert mit Nachdruck „angemessene Regulierungsinstrumente“, die in der Lage seien, „die Gerechtigkeit zu schützen und die verzerrenden Auswirkungen von technologischer Macht einzudämmen“. Es sei „unerlässlich, dass der Einsatz von KI – insbesondere, wenn es um öffentliche Güter und Grundrechte geht – von klaren Kriterien und wirksamen Kontrollen begleitet wird“.

Technologie kann vieles – im guten und im schlechten Sinn

Der 70-jährige Papst nimmt immer wieder Bezug auf die Enzyklika „Rerum Novarum“ („Über die neuen Dinge“) von Leo XIII. (1873 bis 1903). Das Rundschreiben des „Arbeiterpapstes“ befasste sich vor der Wende zum 20. Jahrhundert mit der industriellen Revolution und den Implikationen, die diese nicht nur für die Arbeiter, sondern für die ganze Gesellschaft hatte. Dasselbe versucht Leo XIV. nun mit Blick auf die digitale Revolution, die wegen der KI womöglich noch viel weitreichendere Auswirkungen haben könnte. „Technologie kann heilen, verbinden, bilden und unser gemeinsames Haus schützen, aber sie kann auch spalten, ausgrenzen und neue Ungerechtigkeiten hervorbringen“, warnt Leo XIV.