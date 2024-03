Kanzler Scholz ist für einen zweitägigen Besuch nach Rom gereist. Dabei geht es auch in den Vatikan. Dort trifft er erstmals länger das Papst Franziskus. Als Geschenk gibt es einen besonderen Ball.

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen. Das Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken begrüßte den SPD-Politiker im Apostolischen Palast. Die beiden unterhielten sich bei ihrer Begegnung und tauschten Geschenke aus. Scholz überreichte dem Pontifex den offiziellen Ball der Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird, und eine Bärenfigur mit dem Wappen der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Kanzler ist es die erste längere Begegnung mit dem 87 Jahre alten Pontifex. Die beiden hatten sich aber bereits Anfang vergangenen Jahres am Rande der Beisetzung des früheren deutschen Papstes Benedikt XVI. getroffen. Franziskus ist auch Staatsoberhaupt des Kirchenstaats in Rom.

Zum Auftakt seines zweitägigen Rom-Besuchs war Scholz bereits bei Italiens Präsident Sergio Matteralla in dessen Amtssitz, dem Quirinalspalast. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hält sich derzeit zu einem Besuch in den USA und Kanada auf, weshalb es zu keiner Begegnung mit der rechten Politikerin kam. Am Nachmittag nimmt Scholz in Rom an einem Parteitag der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten teil, die dort ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni bestimmen. Einziger Bewerber ist der derzeitige EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit aus Luxemburg.