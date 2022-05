Die Bundeswehr wird ukrainische Soldaten in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze 2000 ausbilden. Die Geschütze stammen aus den Niederlanden. Womöglich stockt Deutschland die Lieferung noch auf.

Die Bundesregierung hat nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) noch keine Entscheidung über die Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine getroffen. Deutschland werde aber ukrainische Soldaten an den Waffensystemen ausbilden, sagte Lambrecht am Mittwoch bei der Kabinettsklausur in Meseberg. Dies soll im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein geschehen. Dabei gehe es um die Panzerhaubitze 2000, die von den Niederlanden an die Ukraine geliefert wird.

Mit den Alliierten werde geklärt, ob es weitere Länder gebe, die diese Panzerhaubitzen zur Verfügung stellen könnten, sagte Lambrecht. Sie verwies gleichzeitig darauf, dass viele dieser Waffen bei den deutschen Streitkräften nicht einsatzbereit seien. Die Bundeswehr verfüge „auf dem Papier“ über etwa 100 dieser Panzerhaubitzen, sagte sie. Aber nur ungefähr 40 seien einsatzbereit.

Kaliber: 155 Millimeter

Es werde nunmehr geklärt, „ob wir diese Zahl von fünf aufstocken können, um der Ukraine weitere Unterstützung zur Verfügung stellen zu können“, sagte die Verteidigungsministerin mit Blick auf die bereits zugesagten niederländischen Haubitzen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommen sieben Haubitzen der Bundeswehr für eine Lieferung in die Ukraine in Frage.

Bei den Panzerhaubitzen handelt es sich um schwere Artilleriegeschütze, die laut Bundeswehr 40 Kilometer weit schießen können, mit spezieller Munition sind nach Angaben des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) sogar 54 Kilometer möglich. KMW nennt das Geschütz mit einer Kanone des Kalibers 155 Millimeter das „leistungsfähigste Rohrartilleriesystem weltweit“.

