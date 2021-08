Die erste Corona-Infektion in Deutschland wurde vor einem Jahr entdeckt. Die Politik muss ihr Handeln endlich auf das Szenario ausrichten, dass die Pandemie uns noch lange im Griff hat. Wenn es anders kommt, umso besser.

Vor genau einem Jahr meldete das bayerische Gesundheitsministerium den ersten Corona-Fall in Deutschland. Ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf bei München war infiziert. Wenige Tage später blickte die ganze Bundesrepublik auch nach Germersheim. In der Südpfalz-Kaserne verbrachten rund 120 Menschen zwei Wochen in Quarantäne, nachdem sie aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogen worden waren, wo es zum ersten Virus-Ausbruch gekommen war. Mit großem Aufwand wurde damals versucht, die Verbreitung des neuartigen Virus in Deutschland zu verhindern. Aus damaliger Sicht schien das richtig. Heute wissen wir: Es war naiv.

Überhaupt stellte sich so manche Prognose recht bald als Fehleinschätzung raus. Vor einem Jahr staunten viele über die maskentragenden Chinesen, die rigiden Auflagen unterworfen waren. Übertrieben, undenkbar im Westen schien das vielen hierzulande. Doch Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen und Ausgangssperren waren und sind auch in Europa die Mittel der Wahl im Kampf gegen Corona.

Unterschätzt wurde das Virus in der Bundesrepublik anfangs auch, weil die ersten Infizierten aus dem Webasto-Umfeld nur leichte oder gar keine Symptome hatten, also gar nicht erkrankten an der Lungenkrankheit, die später den Namen Covid-19 bekam.

Auch wenn Deutschland besser auf eine Pandemie hätte vorbereitet sein können, viele dieser falschen Prognosen sind niemandem vorzuwerfen. Corona hat die moderne Welt vor eine für sie völlig neue Situation gestellt.

Eine Fehleinschätzung hat sich aber als besonders fatal herausgestellt: dass der Kampf gegen Corona schnell gewonnen sein würde. Die entspannte Situation im vergangenen Sommer hat dazu geführt, dass nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Politik und Wissenschaft manche geglaubt haben, eine zweite Infektionswelle sei vermeidbar. Auch das war aus heutiger Sicht völlig naiv.

Und es hat dazu geführt, dass die politisch Verantwortlichen nicht mit der nötigen Entschlossenheit Vorkehrungen getroffen haben: Die Gesundheitsämter hätten aufgerüstet werden müssen. Die Schulen hätten besser auf den Fernunterricht im Lockdown vorbereitet sein müssen. Es hätte an besseren Konzepten zum Schutz der Seniorenheime gearbeitet werden müssen.

Der gleiche Fehler wird leider wieder gemacht: Die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen nährt die Erzählung, dass die Pandemie besiegt ist, wenn bis Frühherbst ausreichend Menschen geimpft sind. Das ist möglich, aber nicht sicher. Was ist, wenn Virusmutationen die Wirksamkeit der verfügbaren Vakzine aufheben oder zumindest stark einschränken? Biontech und Moderna haben zwar die Erwartung geweckt, dass ihre neuartigen mRNA-Impfstoffe vergleichsweise einfach angepasst werden könnten. Aber auch das kostet Zeit.

Noch einmal: Das muss nicht so kommen. Es kann sein, dass die Pandemie bis zum nächsten Herbst und Winter unter Kontrolle ist. Aber das kann niemand mit Sicherheit sagen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik anfängt, nach der Maxime zu handeln: Hoffe auf das Beste, bereite dich aber auf das Schlimmste vor.