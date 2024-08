Grausiger Kriegsalltag im Gazastreifen. Israels Armee geht weiter gegen Feinde in dem dicht besiedelten Gebiet vor. Zivilisten geraten dabei immer wieder zwischen die Fronten.

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge mindestens elf Zivilisten getötet worden. Zudem habe es eine ungenannte Zahl an Verletzten bei den Angriffen in der südlichen Stadt Chan Junis und im Bereich von Nuseirat im Zentrum des Küstenstreifens gegeben. In Kairo gehen die zähen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter.

Die israelische Armee gab an, sie könne ohne Informationen, wo genau die Menschen gestorben seien, keine Angaben machen. Israel bekämpft die Terrororganisation Hamas seit mehr als zehn Monaten. Sie wirft den Islamisten vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Sie berichtete von weiter schweren Kämpfen im Süden, im Zentrum und auch wieder im Norden des Gazastreifens.

Am Freitag hatte die Armee die Bewohner von Gaza-Stadt im Norden zur Flucht nach Westen Richtung Meer aufgerufen. Zuvor war Israel wiederholt von der Stadt aus mit Raketen beschossen worden. Seit Freitag seien Soldaten dort vorgerückt und hätten bereits mehrere Gegner getötet sowie terroristische Infrastruktur zerstört, so die Armee.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby, spricht von konstruktiven Gesprächen über eine Waffenruhe. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/dpa

Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Seit Kriegsbeginn im vergangenen Oktober wurden im Gazastreifen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 40.000 Menschen getötet und mehr als 90.000 verletzt. Die Behörde unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Israel hat nach eigenen Angaben mindestens 14.000 Bewaffnete getötet.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels mit mehr als 1.200 Toten, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober verübt hatten.

Israel fordert erneut Anwohner mehrerer Gaza-Viertel zur Flucht auf. (Archivbild) Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Die militärischen Konfrontationen zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und Israel dauern an. (Archivbild) Foto: Gil Eliyahu/dpa

Israel greift immer wieder Ziele in Syrien an. (Archivbild) Foto: Xinhua/dpa