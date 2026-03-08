Mittels Deeper Learning sollen Schülerinnen und Schüler eigenständig an realen Problemstellungen und Projekten arbeiten und so das Erlernte vertiefen.

Eine 9. Klasse der Ellental-Gymnasien in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart hat im vergangenen Jahr ein Gesundheitsmagazin erstellt. Darin ging es um Stressbewältigung, um Ernährung, Fitness und vieles mehr. Im Biologieunterricht wurden die Fakten recherchiert, in Deutsch die journalistische Schreibe erlernt. Derzeit sind Oberstufenschüler damit beschäftigt, für ihre Heimatstadt Bietigheim-Bissingen einen Umweltbericht und ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung zu erstellen – fächerübergreifend in den Kursen Geografie und Biologie. Und in den Fächern Biologie und Ethik geht es in der Mittelstufe um Chancen und Gefahren der Gentechnik.

Dies sind nur drei von vielen Beispielen, die Schulleiterin Nicole Stockmann parat hat, wenn sie nach Deeper Learning gefragt wird. Seit rund fünf Jahren arbeitet das Doppelgymnasium mit etwa 1300 Schülerinnen und Schülern nach dem vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg und der Heidelberg School of Education entwickelten Konzept. Mittels Deeper Learning, also „tiefem Lernen“, sollen Schülerinnen und Schüler Inhalte nicht auswendig lernen. Sie sollen sie erarbeiten, verstehen, anwenden, reflektieren und auf neue Situationen übertragen können. Es verbindet grundlegendes Fachwissen mit Kompetenzen wie Problemlösen, Zusammenarbeit und Selbststeuerung. Komplexe reale Probleme werden bearbeitet, das Lernen basiert auf Projekten, die meist längerfristig und fächerübergreifend sind. Am Ende steht kein reines Abfragen von Wissen. Der Schüler oder die Schülerin präsentiert vielmehr das Erlernte in der Klasse oder im Kurs.

Kein Dozent – eher „Coach“

Wichtig sind dabei auch die fest eingeplanten Phasen von Reflexion und Feedback durch die Lehrkräfte. Die wiederum sind nicht länger reine Wissensvermittler vorn am Pult, sondern begleiten beim Lernen, geben Strukturen vor, fungieren sozusagen als „Coach“.

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich das grundlegende Fachwissen zuerst einmal eigenständig erarbeiten. Dadurch sitzt es am Ende besser, als wenn es von der Lehrkraft einfach mundgerecht präsentiert wird, sagt Stockmann. Darüber hinaus fördere dieses Vorgehen die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema und die Fähigkeit, Probleme selbstständig zu lösen. Man müsse sich mit anderen auseinandersetzen, zusammenarbeiten und das eigene Lernen selbst planen und steuern. Alles Fähigkeiten, die auch später im Beruf zweifellos von Nutzen sind.

Schulleiterin Stockmann zufolge ist es kaum möglich „komplexe Themen der heutigen Zeit in einem einzigen Fach abzubilden“. Wissen sei in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr die alleinige relevante Kompetenz, die es in der Schule zu vermitteln gelte. Selbstverständlich seien fundiertes Grundwissen und Fachkompetenz unabdingbar. Doch das sei längst nicht alles. So würden zum Beispiel vernetztes Denken, kritisches Hinterfragen, Kooperationsfähigkeit oder auch Transferdenken immer wichtiger. „Die KI wirkt da als Innovationsbeschleuniger“, sagt die Pädagogin, an deren Schule die Nutzung und der kritische Umgang mit künstlicher Intelligenz längst an der Tagesordnung sind – bei Schülern wie Lehrern. Und damit alles in geordneten Bahnen läuft, hat man KI-Richtlinien für die beiden Schulen erarbeitet.

Auch Lehrkräfte lernen Neues

Fasziniert ist die Schulleiterin, die auch Biologie unterrichtet, davon, dass Deeper Learning in gewisser Weise auch das Verhältnis von Lehrkräften und Schülern verändert. „Wir begegnen uns nun eher auf Augenhöhe“, sagt die 50-Jährige. „Ich habe festgestellt, dass ich nicht länger die Allwissende bin.“ Und Stockmann erzählt von den Arbeiten zu besagtem Gesundheitsmagazin, bei denen sie von ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur unheimlich viel über Fitness, Sport und Training gelernt habe, sondern diese zudem als Menschen viel besser kennengelernt habe.

Doch auch in der Schülerschaft gebe es immer wieder Aha-Momente, berichtet die Schulleiterin. So habe nach einem Projekt zum Thema Stress ein Schüler festgestellt, dass es genau das sei, was er seit langem empfinde. Er habe es vorher nur nicht benennen und einordnen können. Und eine Schülerin habe gemeint, es sei „schon krass, wie gut man Dinge versteht, wenn man sie anwenden muss“.

Deeper Learning in der Schule zu implementieren sei im Prinzip nicht allzu schwer. Stockmann zufolge lassen die Lehrpläne in der Regel genug Raum dafür. Knackpunkt sei die Leistungsmessung. Mit herkömmlichen Klassenarbeiten komme man nicht weit, individuelle Lernleistung müsse eben ganz anders bewertet werden.

Rund 20 Schulen bundesweit haben derzeit Deeper Learning in ihren Unterricht eingebunden. Unter ihnen ist, soweit bekannt, keine aus Rheinland-Pfalz. Aktuell sucht das Institut für Bildungswissenschaften der Universität Heidelberg Schulen, die sich an einer Wirksamkeitsstudie zu Deeper Learning im Fach Deutsch (Klassen 9 und 10) beteiligen möchten. Weitere Informationen und Kontakt gibt es online unter dive-dl@ibw.uni-heidelberg.de.