Der Fall des in der DDR aufgetauchten Verfassungsschutzchefs Otto John gibt bis heute Rätsel auf.

Es sind nur ein paar Minuten Autofahrt, doch sie werden das Leben von Otto John für immer verändern. Was in diesen Minuten geschehen ist, weiß man bis heute nicht. Sicher ist nur: Am Abend des