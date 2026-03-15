Um die neuen Motive für Geldscheine in Großbritannien ist ein erbitterter Streit entbrannt.

Dass es am Ende der Otter werden wird, ist noch längst nicht entschieden. Aber für eine Polemik eignen sich die Tiere aus der Familie der Marder natürlich bestens. Sie sind zwar ganz possierlich, aber als eine Art Nationalsymbol wird man sie nicht gleich sehen wollen. Deshalb zieht sie der Vorsitzende der britischen Liberaldemokraten, Ed Davey, auch heran: „Winston Churchill hat zur Rettung unseres Landes und ganz Europas vor dem Faschismus beigetragen“, schreibt der Politiker auf X. „Er hat mehr verdient, als von einem Otter ersetzt zu werden.“

Hintergrund sind Pläne der Bank of England, die Motive der Geldscheine zu ersetzen. Seit mehr als 50 Jahren wurden historische Persönlichkeiten abgebildet, die ab 2016 herausgegebene aktuelle Serie zeigt den einstigen Premierminister Winston Churchill (5 Pfund), die Schriftstellerin Jane Austen (10 Pfund), den Künstler JMW Turner (20 Pfund) und den Wissenschaftler Alan Turing (50 Pfund). Die Frau und die vier Männer sollen demnächst ersetzt werden.

Zuerst eine Bürgerbefragung

Allerdings nicht einfach so. Dem geht ein umfangreicher Konsultationsprozess voraus. Im vergangenen Juli wurden Bürger befragt, welcher Themenbereich künftig gewünscht ist. Er soll unter anderem das Vereinigte Königreich symbolisieren und „nicht spaltend“ sein. Die Wahl fiel schließlich auf Wildtiere. Jetzt werden Experten eingespannt, um eine Liste mit konkreten Vorschlägen zu erarbeiten. Darüber wird wiederum im Sommer abgestimmt. Mögliche Motive gibt es erst demnächst zu sehen, vom Otter kann also wirklich noch keine Rede sein.

Trotzdem löste die Nationalbank vorige Woche Empörung in der britischen Politik aus, als sie die Entscheidung für die Wildtiere verkündete. Da half auch die Argumentation mit dem Kampf gegen Geldfälscher nicht: Naturmotive seien besser für Authentifizierungsverfahren geeignet, sagte die zuständige Abteilungsleiterin Victoria Cleland. Als ob das mit Nazi-Besieger Churchill nicht auch möglich wäre.

Haustiere sind außen vor

Zwei Gewissheiten könnten die Kritiker besänftigen: Haustiere wird die Bank keinesfalls in Betracht ziehen, mögen sie noch so süß sein. Und auf der Rückseite bleibt der Monarch unantastbar. Geldscheine mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. sind weiterhin gültiges Zahlungsmittel, seit Juni 2024 wird das Porträt ihres Sohnes und Nachfolgers King Charles III. auf neue Pfundnoten gedruckt.