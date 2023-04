Christlich leben heißt, in der Nachfolge Jesu für schwache, ausgestoßene, ihrer Freiheit beraubte Menschen einzutreten.

Vor mehr als 2000 Jahren war ein jüdischer Prediger unterwegs nach Jerusalem, um das Pessachfest zu feiern. Dieser Jemand war kein anderer als Jesus von Nazareth. Für Christen heute: Jesus, der Christus. An Pessach wird im Judentum der Befreiung der Israeliten durch Gott aus der ägyptischen Versklavung gedacht.

Wie die Juden an Pessach feiern Christen und Christinnen an Ostern ein Fest der Freiheit. Sie glauben, dass Gott durch seine Menschwerdung in Jesus Christus Heil für alle Menschen bringt, und zwar im Hier und Jetzt. Jesus zeigt, dass ihm gerade schwache, ausgestoßene, ihrer Freiheit beraubte Menschen wichtig sind. Ihnen wendet er sich als Retter zu und schenkt Freiheit. So will Jesus die Zuwendung und Nähe Gottes erfahrbar machen. Er fordert uns auf, es ihm nachzutun – aktiv zu werden an Stellen, wo Unterdrückung und Intoleranz herrschen.

Von Gott geliebt und angenommen

Jahre später: Auch heute gibt es Menschen mit Fluchterfahrungen, und sie leben mitten unter uns. Es ist ihnen unmöglich, in ihren Herkunftsländern frei zu leben und sich frei zu entfalten. Jesu Botschaft, die eine gerechte mit radikaler Option für Schwächere, Missachtete und Unterdrückte ist, gilt auch heute – und zwar für uns alle. Sich auf die Seite der Ausgestoßenen und Sünder zu stellen, ist nicht der bequeme Weg, weder für uns noch für Jesus damals. Jesus führte er letztlich zum Tod am Kreuz.

Verfolgung, Verhaftung, Geißelung und Todesgewissheit haben sein Vertrauen auf Gott jedoch nicht geschmälert. Irritierenderweise führt uns gerade diese Brutalität Gottes Solidarität vor Augen: Er lässt Jesus in seinem Sterben nicht allein, sondern nimmt ihn zu sich auf. Jesu Botschaft ist durch den Tod am Kreuz nicht gescheitert! Ostern – das Fest der Auferstehung Christi – bedeutet, dass wir vorbehaltlos von Gott geliebt und angenommen sind. Damit ist eine Perspektive auf Freiheit eröffnet, die menschliches Verhalten eben nicht ins Willkürliche leitet. Der Kreuzestod zeigt, dass verantwortungsvoll, couragiert und mutig gehandelt werden kann, weil wir uns Gottes Liebe und Solidarität gewiss sein dürfen.

Daraus lässt sich Kraft schöpfen und Hoffnung. Im Mittelpunkt des Kreuzestodes steht nicht nur die Möglichkeit und Gewährleistung eines Lebens über den eigenen Tod hinaus, sondern sein Tod am Kreuz birgt für uns die Aufgabe, das irdische Leben zu gestalten, und zwar gemäß Jesu Vorbild und in seiner Nachfolge: solidarisch mit Schwachen, Unterdrückten, Missachteten.

Zur Person

Bettina Reichmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für katholische Theologie an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität und Religionslehrerin an der Maria-Ward-Schule in Landau.