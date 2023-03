Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

China hat in Onlinenetzwerken Einträge über die in Peking geborene Regisseurin gelöscht. Alle aktuellen Mitteilungen, die Zhaos Namen enthielten, verschwanden. Auch in den staatlichen Medien fand sich kein Hinweis auf Zhaos Oscar-Gewinn.

Eigentlich wäre der historische Oscar-Gewinn von Regisseurin Chloé Zhao ein wahres PR-Geschenk für Pekings Staatsführung. Schließlich gewinnt die in China geborene Filmemacherin