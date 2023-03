Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seinen 76. Geburtstag kann Daniel Ortega am Donnerstag entspannt auf seinem Präsidententhron feiern. Zum vierten Mal in Folge hat er sich am Sonntag ins Amt des nicaraguanischen Staatschefs hieven lassen, unter Bedingungen die einer demokratischen, offenen und freien Wahl Hohn sprechen.

Laut offiziellen Angaben siegte der autokratische Herrscher Nicaraguas mit 75 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung wurde mit 65 Prozent angegeben. Nach Angaben der zivilgesellschaftlichen Wahlbeobachter