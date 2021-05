Die führende Oppositionelle ruft Brüssel und Washington auf, die Regierung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko komplett zu isolieren. Frankreichs Staatschef Macron will beim G-7-Gipfel im Juni ein Zeichen setzen.

Nach dem Sanktionsbeschluss der EU gegen Minsk am Montagabend fordert die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja noch mehr Druck der USA und der restlichen G7-Staaten auf die Machthaber in Belarus. Sie habe die US-Regierung in einem Telefonat mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan aufgerufen, „das Regime zu isolieren und es durch Sanktionen unter Druck zu setzen“, erklärte die im litauischen Exil lebende Oppositionspolitikerin am Dienstag auf Twitter.

Tichanowskaja bat zudem darum, der belarussischen Opposition die Teilnahme am G-7-Gipfel im Juni im britischen Carbis Bay zu ermöglichen. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßte diesen Vorstoß ausdrücklich.

Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen und Litauen im Exil lebende Oppositionelle Roman Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sofia Sapega festgenommen. Der EU-Gipfel in Brüssel verlangte die „sofortige Freilassung“ von Protassewitsch und Sapega. Die UN schlossen sich dieser Forderung am Dienstag an.

Nach Festnahme gefoltert?

Oppositionelle vermuten, Protassewitsch werde in der Haft auch gefoltert. Die belarussische Regierung zeigte ein Video, in dem Protassewitsch ein Schuldgeständnis ablegte: „Ich werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten und gestehe, Massenproteste in der Stadt Minsk organisiert zu haben“, sagte der 26-Jährige. Mit Blick auf mögliche zusätzliche Sanktionen gegen Belarus erklärte US-Präsident Joe Biden, er habe sein Team angewiesen, „angemessene Optionen“ zu entwickeln, „um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“. Dies solle in enger Abstimmung mit Partnern wie der Europäischen Union geschehen. Der Vorfall sei „skandalös“, sagte Biden.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Montagabend die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus sowie ein Landeverbot auf EU-Flughäfen vereinbart. Sie riefen Airlines aus der EU auf, das autoritär regierte Land nicht mehr zu überfliegen. Zahlreiche Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, Air France, KLM, SAS und AirBaltic, kündigten an, dem zu folgen. Nach Angaben von Eurocontrol gab es seit Anfang April im Schnitt täglich 339 Flüge von und nach Europa durch den belarussischen Luftraum.

Neben dem Flugverbot verhängten die Staats- und Regierungschefs der EU auch Sanktionen gegen Einzelpersonen, „die an dieser Entführung beteiligt waren“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.