Warum klamme Kommunen eine Online-Petition gestartet haben

Um nicht schon wieder mit der alten Leier zu kommen, werden schwere Geschütze aufgefahren. Es geht um nichts weniger als den Schutz der Heimat. Dieses Motiv haben nun die finanzschwachen Kommunen im Land entdeckt, um erneut auf ihre Misere aufmerksam zu machen. In Zahlen drückt sich das so aus: Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland hat Pirmasens, elf der 20 höchstverschuldeten Kommunen Deutschlands liegen in Rheinland-Pfalz. Und die Kassenkredite, eine Art Dispokredit für Kommunen, liegen im Land bei schlappen sieben Milliarden Euro. Pirmasens trägt mit über 400 Millionen Euro einen gewaltigen Anteil dazu bei.

Kein Wunder, dass ausgerechnet dort am Dienstag verkündet wurde, wie man das Land endlich dazu bewegen will, mehr Geld für die Städte auszuschütten. Das soll mit einer Online-Petition geschehen (www. change.org/PetitionHeimat). Die soll einen „Zukunftspakt“ anstoßen, mit dem binnen 30 Jahren die Altschulden der Städte wieder auf Null gefahren werden. Ähnliches gibt es in Hessen und dem Saarland.

Zurück zur Heimat. Genau die sieht das „Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte“ nämlich in ernsthafter Gefahr. Der Pirmasenser OB Markus Zwick (CDU) konstatiert schon jetzt eine „Ungleichheit der Lebensverhältnisse“ in ärmeren und reicheren Orten. Er stellt die Frage, ob künftige Generation gezwungen sein werden, abzuwandern und ihrer Heimat den Rücken zu kehren und sagt: „Die Städte verlieren ihre Würde.“ Der Sprecher des Aktionsbündnisses, der ehemalige OB von Pirmasens, Bernhard Matheis (CDU), wird noch deutlicher: „Die Heimat ist in Gefahr.“

Aber warum werden ausgerechnet jetzt so schwere Geschütze aufgefahren? In der politischen Kommunikation wird bekanntermaßen selten etwas dem Zufall überlassen. Und so dürfte es sicher auch alles andere als ein Zufall sein, dass kommende Woche das Thema Altschulden am obersten Gericht des Landes verhandelt wird.

Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz befasst sich am Mittwoch mit Klagen von Pirmasens und dem Kreis Kaiserslautern. Die sind der Meinung, dass sie vom Land zu wenig Geld bekommen haben. Das Verwaltungsgericht Neustadt hat in erster Instanz gewisse Sympathien für diese Sichtweisen erkennen lassen.

Die alte Leier geht weiter.