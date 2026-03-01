Tausende Menschen landen jährlich in Haft, weil sie die Geldstrafe fürs Schwarzfahren nicht bezahlen können. Das trifft vor allem Arme – und kostet den Staat viel Geld.

Vorneweg: Natürlich ist Schwarzfahren kriminell und sollte nicht verharmlost werden – aber wie das deutsche Rechtssystem mit diesen Personen teilweise umgeht, ist besorgniserregend.

Denn hierzulande müssen immer noch tausende Menschen neben Mördern, Vergewaltigern und anderen Schwerverbrechern im Gefängnis sitzen, nur weil sie ein paar Mal ohne Ticket in Bus oder Bahn unterwegs waren.

So sieht die Rechtslage aus

Das Problem heißt Paragraf 265a und findet sich in unserem Strafgesetzbuch. Demnach gilt Schwarzfahren nicht als Ordnungswidrigkeit, sondern ist eine Straftat. Wiederholungstäter müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Ein solches Verfahren kann mit einer Geldstrafe oder eben einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr enden. In Deutschland werden jährlich zehntausende Menschen wegen Schwarzfahrens verurteilt. Wer die verhängte Geldstrafe nicht bezahlt, dem droht die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe – und die Person landet im Gefängnis.

Laut Schätzungen von Kriminologen kommen jährlich zwischen 8000 bis 9000 Schwarzfahrer hinter Gitter, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Das Hauptziel dieses jahrzehntealten Gesetzes, das 1935 einst die Nazis in leicht veränderter Form eingeführt hatten, ist Abschreckung .

Andere Delikte sind nur Ordnungswidrigkeit

Doch wen trifft diese Regelung vor allem? Wieder einmal die Mittellosen unserer Gesellschaft. Die Menschen, die nicht einmal ein paar hundert Euro auf der Seite haben, um ihre Strafe fürs Schwarzfahren zu bezahlen, und deswegen im Gefängnis landen.

Dass ein Delikt wie Schwarzfahren solche Konsequenzen nach sich ziehen kann, ist mehr als verwunderlich. Besonders wenn man das Schwarzfahren mit anderen Vergehen vergleicht, die nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Schaut man etwa am Steuer auf sein Handy oder gafft an einer Unfallstelle aus dem Auto, muss man beispielsweise nicht mit einer Strafanzeige rechnen. Mit schwerverbrechenden Schwarzfahrern kann in Deutschland aber offenbar nicht genauso umgegangen werden.

Schwarzfahrer in Haft sind teuer

Eine weitere Problematik: Der Staat und seine Steuerzahler profitiert finanziell wahrlich nicht von Paragraf 265a. Denn die Schwarzfahrer hinter Gittern sind teuer. Ein Häftling kostet je nach Bundesland gerne mal 150 bis 200 Euro – und das jeden Tag. Zahlreiche Städte verzichten deswegen bereits darauf, Schwarzfahrer anzuzeigen, so etwa Köln, Wiesbaden oder Mainz. Eine mögliche Abschaffung der Haftstrafen für Bagatelldelikte ist allerdings nur bundesweit möglich, steht bei der schwarz-roten Bundesregierung gerade aber nicht auf der Agenda.

Hoffnung macht den Häftlingen noch die Initiative Freiheitsfonds, die Gefangene freikauft, die wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis gekommen sind. Vergangene Woche hat sie 107 Häftlingen auf diese Weise wieder die Freiheit geschenkt. Laut dem Verein kostet ein Freikauf durchschnittlich rund 800 Euro pro Gefangenem, finanziert aus Spenden.

Die etlichen anderen Schwarzfahren in deutschen Gefängnissen müssen aber weiter in der Zelle verharren, bis sie ihre Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen haben.