Um Deutschland beim Klimaschutz wirklich auf Zielkurs zu bringen, muss sich noch viel tun. Die Umstellung der Stromproduktion auf Grundlage erneuerbarer Energien statt aus Kohle und Gas ist dafür eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Reform des EEG, des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, soll dafür sorgen. Am Freitag stimmt abschließend der Bundesrat darüber ab.

Warum braucht es eine Reform?

EEG, das den Ökostrom-Ausbau in Deutschland angeschoben hat, ist 20 Jahre alt. Es gab bereits mehrere Novellen, doch jetzt gibt es ein neues Problem: Die Förderung für Windräder und Solaranlagen war ursprünglich auf 20 Jahre angelegt. Die ersten Anlagen würden also zum Jahreswechsel herausfallen.

Ein Ergebnis des Herausfallens wäre: Die EEG-Umlage, der Aufschlag auf die Stromrechnung zugunsten Ökostrom-Förderung, würde sinken. Das „Aber“ indes lautet: Obwohl Jahr für Jahr neue Anlagen dazu gekommen sind (Windräder, Solaranlagen), reicht deren Ertrag insgesamt nicht einmal aus, um das noch gültige Ziel von 65 Prozent Ökostrom bis 2030 erreichen zu können. Gleichzeitig werden in den nächsten beiden Jahren die letzten Atommeiler abgeschaltet ; auch das ein oder andere Kohlekraftwerk wird vom Netz gehen. Denn Kohle ist besonders klimafeindlich.

Was wird nun reformiert?

Im Kern legt das neue Gesetz fest, wie viel Strom aus Wind an Land und auf See, aus Solaranlagen und aus Biomasse künftig Jahr für Jahr dazukommen soll. Unternehmen können sich um diese Strommengen bewerben – wer das attraktivste Angebot macht, darf Anlagen bauen und bekommt Fördergeld. Doch es gibt viele Hindernisse: fehlende Flächen für Windräder, Proteste und Klagen von Bürgerinitiativen und Naturschützern, lange Genehmigungsverfahren, viel Bürokratie. Auch in diesen Punkten soll die Reform Abhilfe schaffen.

Was wird noch nicht geregelt?

Das Gesetz orientiert sich am Ziel, den Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern. In diesem Jahr lieferten erneuerbare Energien bereits fast die Hälfte des Jahresstroms. Das lag aber an der Corona-Pandemie, die den Energiebedarf drückte. Nun erhöht die EU ihr Klimaschutz-Ziel für 2030 – damit muss auch Deutschland ambitionierter voranschreiten. Aus Sicht vieler Fachleute liegen zudem die Annahmen für den künftigen Strombedarf zu niedrig. Mehr E-Autos bedeuten ja auch einen höheren Strombedarf.

Wie soll der Ausbau der Windkraft beschleunigt werden?

Unter anderem, indem Gemeinden Geld dafür bekommen können, dass auf ihrem Boden Windräder gebaut werden. Ein neuer Fußballplatz oder neue Radwege, wenn ein Windpark entsteht – das soll kritische Bürger überzeugen.

Was ist bei Solaranlagen geplant?

Es soll unter anderem einfacher werden, Solarzellen nicht nur auf dem Eigenheim, sondern auch auf Mietshäusern anzubringen. Auch soll es günstiger werden, selbstproduzierten Sonnenstrom zu verbrauchen, indem die Schwelle, ab der die EEG-Umlage fällig wird, steigt.

Wie wird das Problem mit den alten Anlagen gelöst?

Bei Windrädern ist es das vorrangige Ziel, die alten abzubauen und durch leistungsfähigere zu ersetzen. Wo das nicht geht, soll Betreibern als Anreiz zum Weiterbetrieb pro Kilowattstunde etwas mehr als der Marktpreis gezahlt werden.