Wegen wieder steigender Infektionszahlen wird in einigen Ländern inzwischen wieder über eine Verschärfung der Beschränkungen nachgedacht.

In Afrika beschleunigt sich die Corona-Pandemie nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zunehmend. In der kommenden Woche werde die Anzahl der bestätigten Fälle die Marke von einer Million übersteigen, erklärte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am Donnerstag. Südafrika ist demnach das am schlimmsten von der Corona-Krise betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent. Dort seien mehr als 470.000 Covid-19-Fälle erfasst worden.

Polen erwägt erneut eine verpflichtende Quarantäne für Reisende aus besonders vom Coronavirus betroffenen Ländern. Dies gab Regierungssprecher Piotr Muller am Donnerstag mit Verweis auf neue Höchstzahlen bei den Corona-Infektionen im Land bekannt: Innerhalb von 24 Stunden steckten sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums 615 Menschen mit dem Virus an – so viele wie nie zuvor seit Ausbruch der Pandemie.

Italien verlängert Notstand

Trotz konstanter Fortschritte im Corona-Kampf sollen die Schweden nach Ansicht ihres bekanntesten Gesundheitsexperten, Anders Tegnell, auch im Herbst im Homeoffice bleiben. Die Gesundheitsbehörde werde weiterhin empfehlen, wenn möglich weiter von zu Hause aus zu arbeiten, sagte Staatsepidemiologe Tegnell am Donnerstag. Die Situation in Schweden habe sich zwar verbessert. Es sei aber letztlich unklar, wie sich die Coronavirus-Pandemie im Herbst konkret entwickeln werde. Das Risiko eines erneuten Aufflammens sei weiterhin sehr hoch.

In Italien hat die Regierung den Corona-Notstand bis zum 15. Oktober verlängert. Ein entsprechendes Dekret erließ das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Mittwochabend. Der Notstand gilt in Italien seit knapp sechs Monaten.

England: Mindestens zehn Tage Selbstisolation

Brasilien hat am Mittwoch (Ortszeit) die höchste Anzahl an Corona-Neuinfektionen und -Todesfällen vermeldet – und öffnet trotzdem seine Grenzen wieder für ausländische Flugreisende. Die seit zwei Monaten bestehende Einreisesperre wurde per Regierungsdekret aufgehoben. Brasilien ist nach den USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mehr als 69.000 neue Infektionsfälle und 1595 Todesfälle in 24 Stunden gezählt. Die neuen Höchstwerte hingen aber womöglich auch mit einem technischen Problem zusammen, weswegen Fälle aus dem schwer betroffenen Bundesstaat São Paulo erst nachträglich gezählt wurden.

Mit Blick auf eine zweite drohende Coronavirus-Welle hat England eine Pandemie-Maßnahme verschärft. Wer positiv auf den Erreger getestet wurde oder typische Symptome wie hohes Fieber oder Riech- und Geschmacksverlust hat, muss künftig mindestens zehn Tage in Selbstisolation. Bisher waren es mindestens sieben Tage.

Schweiz will Maskenpflicht ausweiten

Nach einem neuen deutlichen Anstieg der gemeldeten Corona-Infektionen haben Bundesbehörden der Schweiz eine Maskenpflicht in allen Geschäften und allen öffentlichen Räumen empfohlen. „Die Situation ist ernst, wir müssen jetzt einen Gang höher schalten“, sagte Amtsdirektor Pascal Strupler am Donnerstag in Bern. Landesweit gilt die Maskenpflicht bislang nur in öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz.