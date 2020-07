Die Pläne für den Abzug von etwa 12.000 US-Soldaten aus Deutschland lösen in Russland Genugtuung aus. In den USA und hierzulande gibt es hingegen weiter Kritik.

„Je weniger US-Soldaten auf dem europäischen Kontinent sind, desto ruhiger wird es in Europa“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Donnerstag.

Im eigenen Land trifft US-Präsident Donald Trump dagegen auf massiven Widerstand – auch in der eigenen Partei. „US-Soldaten sind nicht auf der ganzen Welt als Verkehrspolizisten oder Sozialarbeiter stationiert – sie bremsen die expansionistischen Ziele der schlimmsten Regime der Welt, vor allem Chinas und Russlands“, sagte der republikanische Senator Ben Sasse. Zuvor hatte sein Parteikollege Mitt Romney – einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Trumps – die Pläne als „Schlag ins Gesicht eines Freundes und Verbündeten“ gewertet.

Kritiker sehen in Plänen Geschenk an Putin

US-Präsident Trump hatte den Truppenabzug bereits im Juni angekündigt, seit Mittwoch sind die Einzelheiten bekannt. Mehr als die Hälfte der 12.000 Soldaten sollen in die USA zurückkehren, 5600 innerhalb der Nato in Europa verlegt werden. In der Truppenreduzierung in Europa sehen die Kritiker der Trump-Pläne ein Geschenk an Putin, weil so auch die militärische Abschreckungskraft gegenüber Moskau schrumpft.

Drei Standorte betroffen

Von den US-Plänen sind bisher drei Standorte in drei Bundesländern betroffen: Das bayerische Vilseck am Truppenübungsplatz Grafenwöhr, der Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Spangdahlem und die beiden Kommandozentralen für Europa und Afrika in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart.

In Deutschland trifft die Entscheidung Trumps zwar weiter auf viel Kritik. Aber auch die Diskussion über politische und strategische Konsequenzen hat bereits begonnen. Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, sieht nun Europa in der Pflicht, mehr für die eigene Sicherheit zu tun.