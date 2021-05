Der kriegerische Konflikt zwischen Israel und der Hamas findet quasi direkt vor der Haustür Europas statt. Wirklichen Einfluss auf die Konfliktparteien aber hat die EU nicht.

Auch beim erneut aufgeflammten Nahost-Konflikt dauerte es wieder eine ganze Weile, bis sich die EU zu Wort meldete. Es vergingen mehrere Tage der Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas, bis die 27 Außenminister der Mitgliedstaaten am Dienstag ein Sondertreffen im Video-Format abhielten.

Die EU, obwohl sie direkter Anrainer des Krisenherdes ist, braucht länger als Nationalstaaten, bis sie sprechfähig ist. Es muss vorher viel zwischen den Hauptstädten hin und her telefoniert werden, um sich zu verständigen.

Abhängigkeit von den USA

Die EU ist aber nicht nur langsam, ihr tatsächlicher Einfluss auf die Konfliktparteien ist auch sehr überschaubar. Die Gemeinschaft ist kein eigenständiger Akteur in der Nahost-Politik, sie ist vielmehr abhängig von den USA. „Nur die USA haben den Hebel in der Hand, um Bewegung in die festgefahrenen Fronten zwischen Israel und den Palästinensern zu bringen“, sagt ein hochrangiger EU-Diplomat. Der Außenpolitik-Experte der Grünen im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, teilt die Analyse: „Jeder Versuch der EU, im Alleingang und ohne Absprache mit den USA eine Initiative zu starten, würde unweigerlich in Frustration münden.“ Der Außenpolitik-Experte der Union im Parlament, Michael Gahler, betont: „Gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern müssen wir als ehrlicher Makler den Friedensprozess neu beleben.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hält eine eigene Vermittlerrolle der EU für nicht geboten: „Ein Baustein, wie sich die EU einbringen kann, ist das Nahost-Quartett, welches nun wieder aktiv ist.“ Das Quartett haben die USA, Russland, die EU sowie die Vereinten Nationen gebildet und dafür verabredet, ihre Friedensinitiativen zwischen Israel und Palästina untereinander abzustimmen.

Hilfe für palästinensische Autonomiebehörde

Die Europäer müssen also darauf hoffen, dass US-Präsident Joe Biden es nicht nur bei Appellen an beide Seiten belässt, sondern eine Initiative startet. Bislang sieht es aber nicht danach aus, dass Biden einen großen Anlauf für Friedensgespräche auf seiner Agenda hat. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die EU ihre Nahost-Aktivitäten heruntergefahren. Dies geschah aus Frustration darüber, dass Trump eben nicht der ehrliche Makler war, sondern seinen in der Region völlig unerfahrenen Schwiegersohn Jared Kushner schickte, dem es nie gelang, von der Seite der Palästinenser akzeptiert zu werden. Kushner wurde zudem eher als Befehlsempfänger des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wahrgenommen.

Woran liegt es, dass die Stimme der EU in Israel und bei den Palästinensern nicht viel Gewicht hat? Der Einfluss der USA ist überragend, nicht zuletzt, weil Washington Israel militärisch massiv unterstützt. Ein großer Teil des Verteidigungsetats Israels wird von den USA bezahlt. Die EU dagegen unterstützt Israel bei Weitem nicht mit so großen Summen. Sie finanziert lediglich Forschungsförderung für Unternehmen aus Israel. Und sie leistet die größte finanzielle Unterstützung überhaupt für die palästinensische Autonomiebehörde. Allein in den Jahren 2017 bis 2020 sind 1,28 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt an direkter finanzieller Unterstützung für die palästinensischen Flüchtlinge sowie in Entwicklungsprojekte vor Ort geflossen. Die EU verknüpft die Geldzahlungen an die Autonomiebehörde mit der Verpflichtung, dass der Präsident der Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, sich für ein Ende der Gewalt einsetzt und gegen Korruption im Land vorgeht.

Es fehlt an Geschlossenheit

Doch der Terror gegen Israel geht von der Hamas und mit ihr verbündeten Truppen aus, darauf hat die EU mit ihren Zahlungen keinen Einfluss. Die EU hat zudem in der Handelspolitik Israel verärgert. So können die Produkte, die jüdische Siedler im Westjordanland herstellen, nicht die gleichen Zollprivilegien in Anspruch nehmen wie etwa dies Brüssel in den identischen Handelsabkommen sowohl den von Palästinensern wie den in Israel hergestellten Produkten zugesteht.

Bütikofer weist zudem darauf hin, dass die Mitgliedstaaten beim Nahost-Konflikt nicht geeint sind: „Die EU kann schon allein mangels Geschlossenheit nicht viel ausrichten.“ Während die Bundesregierung etwa dezidiert an der Seite Israels stehe und die Kanzlerin die Sicherheit Israels zum Teil der deutschen Staatsräson erkläre, werde diese Position von etlichen EU-Mitgliedstaaten nicht so geteilt.