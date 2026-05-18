Bevölkerungsschutz wurde lange sträflich vernachlässigt. Die jetzt angekündigten Investitionen können nur der Anfang sein.

Hoffe auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor – so lässt sich eine uralte Lebensphilosophie zusammenfassen, die es erlaubt, optimistisch zu bleiben und dennoch seine Risiken zu begrenzen. Auch für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie den Zivilschutz von Staaten gilt das. Doch die deutsche Politik hat dieses Prinzip in den vergangenen Jahrzehnten komplett ignoriert.

Kaputtgespart und vernachlässigt

In der Euphorie unmittelbar nach dem Kalten Krieg rechneten fast alle nur noch mit dem Besten, mit ewigem Frieden mit allen Nachbarn und einer immerwährenden Freundschaft zu Russland. So wie die Bundeswehr wurde auch die Infrastruktur, die die Bevölkerung in Krisenzeiten schützt, kaputtgespart und vernachlässigt. Nach dem Schock des russischen Überfalls auf die Ukraine setzte dann eine derart lähmende Weltuntergangsstimmung ein, dass erst recht nichts passierte.

Die zehn Milliarden können nur der Anfang sein

Erst langsam kommt Deutschland aus der Apathie wieder ins Tun. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt macht sich daran, den Zivilschutz flottzubekommen. Mit einem Sofortprogramm will er Bunker ertüchtigen, Feldbetten und Spezialfahrzeuge anschaffen. Doch die dafür vorgesehenen zehn Milliarden Euro können nur der Anfang sein, Experten beziffern die nötigen Investitionen deutlich höher. Auch die Stärkung des Technischen Hilfswerks und der Zusammenarbeit zwischen zivilen Strukturen und dem Militär ist überfällig.