Das von der Ampel-Koalition als Teil ihres Entlastungspakets angekündigte Neun-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr sorgt für kontroverse Diskussionen. Um den Aufwand beim Vertrieb zu reduzieren, plädieren die meisten Bundesländer für ein Null-Euro-Ticket.

Die Verkehrsminister der Bundesländer sehen beim Neun-Euro-Nahverkehrsticket zur Entlastung der Bürger von den steigenden Mobilitätskosten erhebliche Umsetzungsprobleme. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die Bremer Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), sagte nach einer Videokonferenz der Verkehrsminister am Freitag, man wolle das Ticket gern schnell einführen, am liebsten bereits zum 1. Mai. Die Verkehrsministerkonferenz empfehle aber mehrheitlich, statt eines Neun-Euro-Tickets ein Ticket für drei Monate zum Nulltarif anzubieten, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Schaefer sagte weiter, die Länder wollten ein bundeseinheitliches Angebot machen. Details würden nun in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe beraten. Sie forderte, die Kosten für das Billig-Ticket müssten vollständig vom Bund übernommen werden und dürften nicht die Länder oder die Verkehrsunternehmen belasten.

Auch die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) plädiert dafür, alternativ die Einführung eines Null-Euro-Tickets für drei Monate zu prüfen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) griff die Empfehlung der Länder nicht auf. Er sagte, es sei möglich, das Neun-Euro-Ticket als Online-Ticket bundesweit einheitlich anzubieten. Auch die Bezahlung könne online erfolgen. Fahrkartenautomaten müssten dafür nicht umgerüstet werden. Abonnement-Kunden müssten die Differenz zum Preis ihrer Monats- oder Jobtickets erstattet bekommen. Dies sei auch bei einem Nulltarif erforderlich. Das Neun-Euro-Ticket ermögliche zudem, Daten zu erheben, wie viele Fahrgäste zusätzlich ein Monatsticket kaufen.

Wissing sagte, mit dem Neun-Euro-Ticket wolle der Bund einen Anreiz zum Umstieg auf den Öffentlichen Nahverkehr und zur Energieeinsparung setzen. Er bezifferte die Einnahmeausfälle für die Verkehrsunternehmen auf zehn Milliarden Euro und erklärte, sie würden inklusive möglicher Mehrkosten vom Bund übernommen. Eine Nulltariflösung würde etwa eine weitere Milliarde Euro mehr kosten, sagte Wissing. Wissing geht von einer Gültigkeit in dem jeweiligen Verkehrsverbund aus.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) teilte auf Anfrage mit, er sei von der Entscheidung völlig überrascht worden, auch der Branchenverband VDV sei nicht im Vorfeld über diese Entscheidung des Bundes informiert worden.

