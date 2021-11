Nordrhein-Westfalen ist nach Auffassung seines neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) zu einem Kohleausstieg schon im Jahr 2030 bereit.

„Wir haben alle Chancen, ein Land zu sein, das nachhaltig mit seinen natürlichen Ressourcen umgeht“, sagte Wüst am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Düsseldorfer Landtag. Seine Regierung wolle „alles dafür tun“, dass ein früherer Ausstieg aus der Braunkohle gelingt. „Dazu müssen wir es schaffen, die Kohle als Energiequelle überflüssig zu machen“, sagte Wüst.

Durch die von der EU eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen, die verschärften Kohlendioxid-Einsparziele der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien werde die Kohleverstromung „immer unwirtschaftlicher“, sagte Wüst weiter. „Daher ist heute schon absehbar, dass die noch erforderliche Braunkohlemenge weiter abnehmen wird.“

Hilfen für Kohleregionen laufen an

Auf Bundesebene hatten SPD, Grüne und FDP in ihrer Sondierungsvereinbarung, die als Grundlage für Verhandlungen über eine Ampelkoalition dienen soll, einen „idealerweise“ auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg festgelegt.

Die Hilfen des Bundes für die Kohleregionen laufen unterdessen langsam an. Gestartet sind inzwischen sieben Projekte für rund 80,5 Millionen Euro, wie aus einem Bericht des geschäftsführenden Wirtschaftsministers Peter Altmaier hervorgeht. Um den Kohlerevieren in Ostdeutschland sowie in Nordrhein-Westfalen beim Wandel zu helfen, sollen Milliarden Euro fließen. Experten zweifeln allerdings, ob das Geld immer sinnvoll eingesetzt wird. So sagte der Ökonom Joachim Ragnitz, Kommunen nutzten die Fördergelder zum Beispiel auch für den Bau von Kindertagesstätten oder die Erneuerung von Heimatmuseen. Das diene nicht unbedingt dem Strukturwandel, sagte der Vizechef der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts.

