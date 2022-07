Um sich vor noch mehr Corona-Ansteckungen zu wappnen, braucht es eine neue Rechtsgrundlage vom Bund. Welche Instrumente könnten dazukommen?

Von den Ländern gibt es Druck auf die Bundesregierung, bald größere Eingriffsmöglichkeiten bei einer kritischen Pandemie-Lage festzulegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstützt dieses Ansinnen. „Die Bundesländer müssen bei den Schutzmaßnahmen entfesselt werden“, schrieb er am Montag auf Twitter. Neben einer entsprechenden Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz sollen zum Herbst auch noch eine umfassende Impfkampagne, ein schnellerer Einsatz von Medikamenten gegen Corona bei Erkrankten und genauere Daten parat stehen.

Mit was rechnet das Gesundheitsministerium im Herbst?

Angesichts der ansteckenderen Virusvariante BA.5 rechne Lauterbachs Ministerium nach dem Sommer mit einer „prekären Situation“, wie es aus Kreisen hieß. Diese gleiche einer an beiden Enden zugleich brennenden Kerze. Das Bild bedeutet: Einerseits gibt es nicht nur viele, sondern sogar sehr viele Infektionsfälle in der Bevölkerung – und andererseits fallen viele Pflegekräfte und Ärzte aus, die sich ebenfalls infiziert haben.

Um diese Kerze zu löschen, werde „ein breites Repertoire von Schutzmaßnahmen“ notwendig sein, heißt es. Die Länder müssten vieles machen können, um auf die Lage reagieren zu können.

Was fordern die Länder von der Bundesregierung?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verlangt baldige Klarheit über den Rechtsrahmen. „Der Bund hat die Länder entwaffnet. Wir benötigen bis Mitte September eine Entscheidung“, sagte er. Er hätte sich gewünscht, nicht wieder in einen großen Zeitdruck hineinzulaufen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) – wie auch Amtskollegen aus anderen Parteien in anderen Bundesländern – fordert weitreichende Handlungsspielräume und klare, einheitliche Regeln. „Da reichen mir Möglichkeiten nur auf der Ebene der Landkreise nicht aus, das ist in einem Flächenland nicht praktikabel“, sagte er kürzlich.

Wie stellt sich der rechtliche Rahmen dar?

In der Bundesregierung verhandelt SPD-Minister Lauterbach mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) über ein Konzept. Denn die zum Frühjahr vor allem auf Drängen der FDP deutlich zurückgefahrenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Sie sind Rechtsgrundlage für Maßnahmen in den Ländern und nennen mögliche Instrumente.

Zuletzt fielen damit die allgemeine Maskenpflicht für Veranstaltungen oder beim Einkaufen weg und Zutrittsregeln wie 2G und 3G („Geimpft, genesen oder getestet“). Die Koalition strebt eine Einigung noch im Juli an. Der Bundestag kommt nach der Sommerpause ab 5. September wieder zur ersten Sitzungswoche zusammen und könnte das Gesetz dann beschließen.

Über welche Instrumente wird diskutiert?

Ministerpräsident Weil sagte, für den Winter, dessen Verlauf man noch nicht kenne, müssten unterschiedliche Möglichkeiten parat stehen. „Dass dann schärfere Instrumente nicht genutzt würden, wenn es nicht notwendig ist, halte ich für selbstverständlich. Aber dass man sie nicht zur Verfügung hat, wenn sie notwendig werden, das sollten wir uns nicht antun.“

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“: „Wir bräuchten unter anderem eine Maskenpflicht im Einzelhandel, Hygienekonzepte und Abstandsregeln.“ Justizminister Buschmann von der FDP hat jüngst „eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen“ in Aussicht gestellt.

Was lässt sich über eine Impfkampagne sagen?

Seit Wochen bewegt sich die Anzahl der Impfungen auf einem niedrigen Niveau. Zum Herbst sollen die Impfungen aber wieder auf Touren kommen – auch mit Impfstoffen, die an neue Virusvarianten angepasst sind.

Erwartet würden vier Präparate, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß. Ziel sei, einen dann möglicherweise besonders gut geeigneten Impfstoff allen Menschen in Deutschland anbieten zu können. Der Preis dieser Strategie sei, dass von anderen (bereits gekauften oder bestellten) Impfstoffen große Mengen verfallen würden.

Alternativ könnte man sich auf ein Präparat festlegen, das dann aber womöglich angesichts der dann herrschenden Virusvariante nicht optimal wäre.

Was wären andere Bausteine in dem neuen Konzept?

Lauterbach hat bereits mehrere praktische Regelungen angekündigt. So sollen viel häufiger Medikamente bei Infizierten genutzt werden. Dafür sollen Ärzte das Präparat Paxlovid abgeben dürfen, nicht nur Apotheken. Kliniken sollen ab Mitte September an ein digitales Meldesystem angeschlossen sein müssen, um tagesaktuelle Daten zu freien Betten zu liefern. Bisher lieferten diese weniger als 100 der rund 2000 Kliniken.

Im Kampf gegen Abrechnungsbetrug bei Tests soll auch das Robert-Koch-Institut Plausibilitätsüberprüfungen übernehmen. Corona-Abwasseruntersuchungen als Frühwarn-Instrument sollen von jetzt bundesweit 48 auf 150 Standorte ausgedehnt werden.